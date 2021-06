Coronavirus : des premiers cas de variant Delta détectés en Sarthe

Entre 4 et 7 cas : les premiers malades du variant Delta du coronavirus en Sarthe ont été détectés depuis dix jours. Le département reste pour l'heure épargné par la hausse nette des contaminations liées à ce variant plus contagieux. Il représente entre 5% et 8,7% des nouveaux cas de Covid, tous variants confondus, détectés entre le 15 et le 25 juin.

C'est moins qu'au niveau national, où le variant Delta "représente environ 20% des nouveaux diagnostics" aujourd'hui selon le ministre de la Santé : il "devient progressivement dominant" indiquait Olivier Véran ce mardi matin. En Sarthe, ce chiffre "reste très faible" précise l'Agence Régionale de Santé. D'après elle, "les cas de variant Delta ne sont pas éparpillés, ni liés à des clusters, mais correspondent à des épisodes isolés, en différents points du département, qui font l’objet d’un suivi renforcé pour éviter qu’ils ne dispersent."

Au total, 24 cas de variant Delta ont été recensés dans les Pays de la Loire.