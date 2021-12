Désert médical : des soignants et des élus sarthois manifestent à Paris

Médecins, infirmiers, élus ou usagers. Ils manifestent demain à Paris sous les fenêtres du ministère de la Santé. Tous dénoncent le manque de moyens humains et financiers qui met à mal le système de santé et en danger la vie des patients

Marc Gandon dénonce les conditions de travail de plus en plus difficiles à l'hôpital du Mans. Avec des arrêts maladies qui se multiplient chez le personnel depuis le début de la crise sanitaire

"Le Covid, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase". Pour Marc Gandon, la réactivation du plan blanc à l'hôpital du Mans est tout sauf une surprise. " Cela fait des années qu'on dénonce la dérive progressive des moyens de l'hôpital. On en voit les conséquences tous les jours sur nos collègues et bien sûr, par voie de conséquence, sur la prise en charge des patients". Cet infirmier de l'hôpital du Mans, délégué Force ouvrière, voit une partie de ses collègues à bout de souffle.

Des employés au bout du rouleau - Marc Gandon, infirmier à l'hôpital du Mans, délégué force ouvrière

"On a gens qui arrivent au bout du rouleau. Pas parce qu'ils n'aiment plus leur travail, mais parce qu'ils ne peuvent plus exercer leur travail dans de bonnes conditions". Et le déclenchement du plan blanc ne va faire qu'aggraver les choses ajoute Marc Gandon. " On en est à deux doigts de supprimer l'ensemble des congés pour mes collègues. La problématique, c'est qu'on fait ça sur des gens qui sont déjà fatigués, qui ont déjà beaucoup donné derrière".

Une fatigue et un ras le bol qui ne datent pas de la crise sanitaire mais qui se sont accentués avec le Covid. " On a voulu gérer l'hôpital comme une entreprise, c'est à dire qu'on est quasiment passé à un système de production de soins". Le délégué syndical évoque pêle-mêle des cadences infernales imposées au personnel soignant, le manque de temps consacré aux malades, le sentiment des employés de mal faire leur travail qui se transforme en surmenage ou en arrêt maladie. Et personne pour les remplacer car ces métiers de l'humain, pas toujours bien payés, n'attirent plus.

Des pertes de chances pour les patients

La pénurie de main d'oeuvre, médecins, infirmiers, aide soignants conduit à fermer régulièrement les services d'urgence des hôpitaux de proximité. " On a voulu initier une logique de groupements hospitaliers de territoire pour faire face c'est vrai au manque de médecins mais aussi par choix politique et économique". La fermeture de lits, le développement de l'ambulatoire à outrance ont, selon lui, précipité les hôpitaux dans la crise avec parfois de graves conséquences sur la prise en charge des patients. Le 1 er novembre, un homme qui souffrait d'une péritonite est décédé à l'hôpital du Mans peu après son admission. Il n'a pas pu être opéré en urgence à l'hôpital du Bailleul car il n' y avait pas d'anesthésiste en ce jour férié. Le temps du transfert lui a sans doute été fatal.

Un drame qui illustre selon Marc Gandon, les risques encourus par les patients. La fermeture, même temporaire, des urgences des petits hôpitaux entraîne un afflux de patients aux urgences de l'hôpital du Mans qui sont proches de la saturation. "Ce qu'on constate à l'hôpital, c'est le retard des prises en charge qui, par conséquence, entraînent des pertes de chance. Quand vous voyez des personnes âgées qui sont jusqu'à 14h, 15h, 16h sur un brancard, bien évidemment qu'on prend beaucoup plus de risques".

Une manifestation à Paris sous les fenêtres du ministère de la Santé

Marc Gandon participera à la délégation sarthoise de soignants et d'usagers des hôpitaux de la Sarthe qui se rendra à Paris demain pour manifester sous les fenêtres du ministère de la Santé. Parallèlement, un rassemblement est prévu demain samedi à 15 H place de la Libération à La Flèche. Nadine Grelet-Certenais, la maire socialiste de la ville qui est aussi membre du conseil d'administration de l'hôpital du Bailleul, appelle la population du secteur à manifester contre ce qu'elle qualifie de "sous-investissement chronique dans notre système hospitalier et plus encore dans nos hôpitaux de proximité".

