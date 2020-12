Sarthe : la vaccination anti-Covid débute timidement le 4 janvier

Un démarrage très progressif. L'Agence Régionale de Santé annonce que la campagne de vaccination contre le Covid-19 commencera le 4 janvier en Sarthe comme dans l'ensemble de la région Pays de la Loire. Pour autant, cela ne signifie pas que les premières injections du vaccin Pfizer et BioNTech auront nécessairement lieu dès ce lundi. Cette campagne débutera "avec les livraisons de vaccins et le démarrage des consultations pré-vaccinales, indispensables pour recueillir le consentement éclairé des résidents en EHPAD et Unités de soins de longue durée", indique l'ARS dans un communiqué.

Depuis le début de la semaine, le Ministère de la Santé et les autorités sanitaires françaises sont montrées du doigt pour la lenteur dont ils feraient preuve dans le déploiement du vaccin, contrairement à plusieurs autres pays européens comme le Royaume Uni ou l'Allemagne.

Le vrai démarrage mi-janvier

Durant cette toute première phase de vaccination, seuls quelques établissements volontaires seront concernés en Sarthe : "environ trois", indique l'Agence Régionale de Santé qui finalise actuellement la liste. L'ARS assure que "les circuits logistiques sont prêts" et que "les livraisons pourront débuter dès lors que les établissements volontaires auront transmis le nombre de résidents souhaitant se faire vacciner afin de s’assurer de livrer le nombre exact de doses".

La montée en puissance de la vaccination devrait avoir lieu mi-janvier en Pays de la Loire. A partir de cette date, "les 835 établissements de la région (accueillant 58 476 résidents) seront alimentés en vaccins pour cette première phase de la campagne, qui durera 6 à 8 semaines", explique l'Agence Régionale de Santé dans son communiqué.