Sarthe : les fermetures temporaires des urgences des petits hôpitaux entraînent un afflux au Mans

L'activité des urgences du Mans est en hausse à cause, en partie, des fermetures temporaires répétées des services d'urgences des hôpitaux périphériques (St Calais, Montval, Le Bailleul, La Ferté). Son chef de service plaide pour une solution pérenne, plus claire pour les patients et les soignants.

Les semaines se suivent et se ressemblent. Le service des urgences du Pôle Santé Sarthe et Loir (au Bailleul) n’accueillera personne la nuit, du 8 au 15 novembre 2021 (de 20h30 à 8h30, sauf urgences pédiatriques et maternité). Depuis plusieurs mois, ces fermetures « temporaires » se multiplient dans cet hôpital du Sud Sarthe, tout comme à Saint Calais, La Ferté Bernard et Château-du-Loir (où les urgences n’ont pas du tout fonctionné, la nuit comme le jour entre le 3 et le 5 novembre).

Un report partiel sur l’hôpital du Mans

Le manque de médecins est à l’origine de ces décisions qui entraînent un afflux de patients vers d’autres structures, à commencer par le centre hospitalier du Mans. Mais le CHM n’est pas le seul à absorber ce surplus, constate le docteur Lionel Imsaad, chef du service des urgences. « Certaines personnes vont à la clinique du Pôle Santé Sud. Les habitants de Château-du-Loir vont à Tours. Ceux de Saint Calais à Blois, par exemple. Et les patients du secteur Sablé – La Flèche choisissent, pour un certain nombre, d’aller consulter à Angers, aux urgences du CHU ou dans les cliniques », relève-t-il.



Un surcroit d’activité réel mais difficile à quantifier

Reste que ces fermetures pèsent sur le volume de travail des urgences mancelles. « Depuis la rentrée de septembre, l’augmentation de notre activité, à l’hôpital du Mans, est de l’ordre de 10% à 15% », explique le docteur Imsaad. « Mais il est compliqué de faire la part des choses entre l’augmentation liée à la fermeture des urgences périphériques et l’augmentation conjoncturelle. On suit les indicateurs géographiques. Par exemple, si nous accueillons un patient qui habite près du Bailleul, nous pouvons estimer qu’il vient à cause de la fermeture des urgences du Bailleul. Toutefois, comme les plateaux techniques ne sont pas les mêmes, c’est peut-être un patient qui aurait quand même fini aux urgences du Mans », détaille le chef de service.

« Le surcroit est difficilement quantifiable car en ce moment la majorité des services d’urgences de l’Ouest de la France connaissent une affluence en hausse », ajoute-t-il. « Nous manquons de recul. Pour dégager une tendance, nous devons attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois », prévient le docteur Lionel Imsaad.

Surtout en fin d’après-midi

Cette surcharge d’activité aux urgences de l’hôpital du Mans se fait particulièrement sentir en fin d’après-midi. « C’est nouveau », constate le chef de service. « Notre pic d'activité habituel est plutôt en fin de matinée. Là, on en voit un deuxième, plus important, qu'on ne connaissait pas sur la période 18h – 20h ».

Pour autant toutes les urgences médicales du département de la Sarthe peuvent être prises en charge correctement, assure le médecin. « Le SAMU fait son travail. Les patients en détresse vitale sont identifiés et secourus par les moyens de pré-hospitalisation habituels : SAMU, pompiers, ambulances. Si des patients arrivent avec un moins bon état de santé aux urgences, c’est plus à cause du manque de médecins traitants qu’à cause de la fermeture des services d’urgences », explique le docteur Imsaad.

Un service déjà sous tension

Immanquablement, l’organisation du service des urgences et plus largement de tout l’hôpital du Mans est mise à mal par ces fermetures à répétition des urgences des hôpitaux périphériques. « Le plateau technique n’est pas extensible. L’accès aux imageries, au scanner, au laboratoire est déjà habituellement saturé. Nous augmentons cette saturation. Idem pour l’hôpital qui, lui non plus, n’est pas extensible si nous avons besoin, après le passage aux urgences, de lits d’hospitalisation », détaille Lionel Imsaad.

Les différents établissements médicaux sarthois sont en train de s’organiser pour éviter un engorgement de l’hôpital du Mans. Un système a été mis en place pour permettre, après un passage aux urgences du CHM, une hospitalisation dans un hôpital 24h/24h, même si les urgences de celui-ci sont fermées. « Par exemple, si nous accueillons un patient de La Ferté Bernard dont les urgences sont fermées, nous pouvons faire hospitaliser cette personne à La Ferté Bernard », explique le docteur Imsaad, chef du service des urgences de l’hôpital du Mans.



Pas facile de s'y retrouver

Dans ces conditions, les Sarthois sont souvent perdus. « Ce qui est difficile à la fois pour les patients et pour tous les acteurs de la chaîne de secours, c'est le caractère aléatoire. Est-ce que c'est ouvert aujourd'hui ou est-ce que c'est fermé? Est-ce que je peux aller moi-même aux urgences parce que j'ai un traumatisme ? », constate Lionel Imsaad. Le chef des urgences de l’hôpital du Mans plaide pour une organisation plus lisible qui s’inscrive dans la durée. « Il faut bâtir quelque chose de plus pérenne. Il faut pouvoir proposer des alternatives pour que la santé des patients n’en pâtisse pas », explique-t-il. « C'est par exemple ce qui a été fait au niveau de Château-du-Loir avec la mise en place de l'équipe para-médicalisée d'urgence (une sorte "Samu infirmier"pour administrer les premiers soins avant l'arrivée du Samu, ndlr). « On sait que les urgences dans cette ville sont fragiles, qu’elles ne peuvent pas ouvrir en continu. Nous allons faire la même chose à Saint Calais », annonce le médecin.