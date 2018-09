Faute de médecin pour le faire, l'hôpital du sud Sarthe ne pratiquait plus l'interruption volontaire de grossesse depuis le mois de janvier. Une solution a été trouvée pour redémarrer l'activité le 2 octobre. Les patientes peuvent prendre rendez-vous dès maintenant.

Le pôle santé Sarthe et Loir du Bailleul

Le Bailleul, Sarthe, France

Cette fois, c'est officiel : le pôle santé Sarthe et Loir (PSSL) du Bailleul reprendra les interruptions volontaires de grossesse à partir du 2 octobre. Cette activité était suspendue depuis le mois de janvier et le départ à la retraite du médecin qui en était en charge, les trois autres praticiens concernés refusant de pratiquer cet acte au nom de leur clause de conscience. L'annonce vient donc concrétiser les promesses de reprise formulées début septembre par l'établissement et par la secrétaire d'Etat à l'égalité, Marlène Schiappa, lors de sa visite au Mans.

Le seul médecin acceptant de pratiquer les IVG travaillait jusqu'à présent à temps partiel (60%), ce qui rendait impossible l'organisation du service. Il a donc accepté d'augmenter son temps de travail à 100 % afin de remettre en route l'activité. Sous sa houlette, les sage-femmes pourront également pratiquer les IVG médicamenteuses. Le pôle santé Sarthe et Loir continue de travailler à l'embauche d'un autre médecin à temps partiel, afin d'assurer la continuité du service, notamment lors des congés du médecin principal.

L'hôpital communiquera en fin de semaine les créneaux hebdomadaires de consultation qui seront ouverts pour les IVG. En attendant, il est d'ores et déjà possible de prendre rendez-vous par téléphone au 02 44 71 31 65.

En moyenne, le PSSL effectue entre 65 et 85 avortements par an.