"Psychologues malmenés, citoyens maltraités" : les psychologues sarthois dans la rue ce jeudi

Ils ont davantage l'habitude d'écouter que de se faire entendre. Pourtant, les psychologues sarthois ont manifesté leur colère ce jeudi après-midi. Plus de 70 d'entre eux se sont rassemblés devant la préfecture de la Sarthe, après un appel national à la grève suivi dans une vingtaine de villes en France. Ils dénoncent la précarisation et le manque de valorisation de leur profession, mais aussi certaines mesures gouvernementales.

"En une demi-heure, je n'ai pas le temps"

Ce qui fait le plus grincer des dents, c'est la question du remboursement des consultations. Actuellement, il est possible de consulter un psychologue gratuitement dans certaines structures, comme les centres médico-psychologiques, mais l'attente pour obtenir un rendez-vous atteint parfois plusieurs mois. Alors, le gouvernement envisage de permettre le remboursement chez les psychologues libéraux, pour des séances de 30 minutes, remboursées 22€, et sur ordonnance médicale.

Pour les psychologues, ces séances sont deux à trois fois moins payées qu'une séance classique. Mais elles sont également beaucoup trop courtes pour certaines thérapies. "Si je reçois une famille, en une demi-heure, je n'ai pas le temps. Pas le temps de rentrer dans le contenu de la problématique, ni de faire de la place à chacune des personnes qui sont dans mon cabinet", explique Corinne, psychologue auprès d'enfants.

Les psychologues mobilisés dénoncent également leurs faibles rémunérations et la précarisation de leur profession. © Radio France - Chloé Martin

La crainte d'une uniformisation des pratiques thérapeutiques

Avec des séances aussi courtes, Gwénaëlle craint également que les patients se retrouvent avec le même type de pratiques thérapeutiques, sans pouvoir choisir celle qui lui convient le mieux. "On peut avoir affaire à des enfants avec des troubles scolaires, des troubles du comportement, des enfants qui ont vécu un inceste... Comment on va régler ça ?", s'interroge-t-elle.

Autre inquiétude, le manque de liberté thérapeutique des praticiens et leur dépendance aux médecins généralistes. "Le médecin prescrit cinq séances dans un premier temps, puis après le patient doit retourner voir le médecin pour éventuellement des séances de plus. Sauf qu'au-delà de dix séances, il n'y a plus de remboursement, donc il y a plein de patients qui ont besoin de plus de temps qu'on laisse tous seuls", indique Nathalie.

Les psychologues sarthois assurent qu'ils ne sont pas contre le principe d'un remboursement, mais demandent davantage de moyens et à ce qu'ils soient consultés.