Coronavirus : en Sarthe, les tests multipliés par quatre en trois semaines chez Laborizon

C'est une autre illustration de la cinquième vague de Covid-19 en Sarthe. On parle beaucoup des centres de vaccination et des hôpitaux très sollicités depuis quelques jours. Mais les centres de tests tournent également à plein régime, comme par exemple celui du Pôle santé sud du Mans. Après quelques mois de répit, les tests s'enchainent à nouveau ici à un rythme très élevé. "Le soir on n'arrive pas à prendre tout le monde. Des fois, on est obligé de refuser et cela augmente de semaine en semaine. Hier, il y avait environ deux heures de queue dehors", décrit Lucie, secrétaire covid.

Beaucoup plus d'enfants à tester

Beaucoup sont là pour être rassurés car ils ont quelques symptômes. On voit également des non-vaccinés qui viennent renouveler leur pass sanitaire "qui ne dure que 24 heures", rappelle cette quinquagénaire "obligée d'en faire presque tous les jours, c'est galère". Avec un taux de positivité qui atteint presque 10% (pour les tests pratiqués chez Laborizon), il y aussi logiquement plus de cas contact et puis, fait nouveau, la présence de nombreux enfants. "On en voit effectivement bien plus avec le nouveau protocole dans les écoles. L'ARS nous demande de tester tous les enfants d'une classe lors d'un cas positif et cela augmente évidemment notre activité", explique François Denis-Le Sève, président de Laborizon Maine Anjou.

2.400 tests ont été réalisés sur la seule journée de lundi, un nombre multiplié par quatre en trois semaines. Et les préleveurs sont exténués : "J'en suis à 36 heures en trois jours, je n'en peux plus. La nuit, on rêve des tests PCR dans la narine". Heureusement, les personnes qui avaient été embauchées lors des précédentes vagues ont été conservées par le groupe mais des étudiants en renfort sont partis. Il a donc fallu à nouveau renforcer les effectifs et une vingtaine de postes viennent d'être ouverts pour répondre à la demande.