Sarthe : les urgences de Château-du-Loir ferment de nouveau pendant 24h

Les urgences de l'hôpital de Château-du-Loir vont de nouveau fermer à partir de 8h30 ce mardi et jusqu'au mercredi matin même heure. Impossible "de garantir la continuité et la sécurité des soins 24h/24" explique le directeur dans un communiqué.

Le service d'accueil des urgences de l'hôpital de Château-du-Loir (Sarthe) va de nouveau devoir fermer ses portes pendant 24h, à cause "d'un problème de continuité et de permanence des soins", explique la direction dans un communiqué publié ce lundi. Les urgences seront donc fermées dès 8h30 ce mardi jusqu'au mercredi matin, même heure. "Il s'avère impossible de garantir la continuité et la sécurité des soins 24h/24", ajoute le directeur, "malgré les efforts développés par l'établissement avec l'appui de l'Agence régionale de santé, et au sein du Groupement Hospitalier du Territoire pour pallier cette difficulté".

Une infirmière et une aide-soignante présentes

Mais pas question de laisser tomber les patients pour autant. Si certains se présentent, une infirmière et une aide-soignante restent sur place pour les orienter en fonction de leur état vers un autre hôpital par exemple, avec l'aide du SAMU 72.

Un numéro est également disponible si besoin, le 116 117, de 19h à minuit en semaine en région Pays de la Loire si vous devez joindre un médecin de garde. En cas d'urgence, vous pouvez composer le 15 également pour joindre le SAMU.