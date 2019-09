Sarthe : les urgences de l'hôpital du Bailleul fermées la nuit pour trois semaines

Le deuxième hôpital de la Sarthe n'est plus en mesure de garder son service des urgences ouvert la nuit de 20H30 à 8H30, neuf postes de médecins urgentistes étant vacants au Pôle Santé Sarthe et Loir. La mesure entre en vigueur dès ce mardi 24 septembre 2019, pour trois semaines.

A compter du mardi 24 septembre 20h30 jusqu’au lundi 14 octobre 2019 à 8h30, le service d’accueil des urgences du Pôle Santé Sarthe et Loir sera ouvert uniquement de 8h30 à 20h30

Le Bailleul, France

C'est le départ d'un médecin urgentiste qui oblige le Pôle Santé Sarthe et Loir à prendre cette décision radicale : avec neuf postes de médecins urgentistes désormais vacants dans le deuxième hôpital de la Sarthe, le service des urgences ne peut plus fonctionner la nuit pour les trois semaines à venir. La direction de l'hôpital du Bailleul annonce dans un communiqué qu'elle est contrainte de fermer les urgences dès ce mardi 24 septembre 2019, jusqu'au 14 octobre, entre 20H30 et 8H30.

"Malgré les efforts développés par l’établissement avec l’appui de l’Agence Régionale de santé, et au sein du Groupement Hospitalier du Territoire pour pallier ces difficultés, il s’avère impossible de garantir la continuité et la sécurité des soins 24h/24" fait savoir la direction de l'hôpital.

A qui s'adresser en cas d'urgence

De 20h30 à 8h30, une infirmière et une aide-soignante resteront présentes pour accueillir les patients qui se présenteraient aux urgences et les réorienter avec la régulation du SAMU 72 en fonction de leur état de santé "vers la réponse la plus appropriée".

Le Pôle Santé Sarthe et Loir invite les habitants du sud Sarthe à appeler le 116 117 en dehors des heures d'ouvertures des cabinets de ville (numéro gratuit qui permet d'obtenir des conseils ou un rendez-vous si nécessaire auprès d'une maison médicale de garde). En cas d'urgence, le numéro à composer reste le 15.