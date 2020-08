Sarthe : où se faire dépister pour la Covid-19 cette semaine ?

Les opérations de dépistage gratuit et sans rendez-vous vont se poursuivre encore trois semaines minimum à Sablé-sur-Sarthe et au Mans, où un troisième centre permanent sera ouvert à partir de mercredi.

Les taux d’incidence et de positivité indiquent que le virus circule activement en Sarthe. La Préfecture, l’Agence régionale de santé Pays de la Loire et l’Assurance Maladie ont donc décidé de maintenir et d'amplifient les mesures de prévention, d’accompagnement et de dépistage gratuit sur le département de la Sarthe.

Un troisième centre permanent au Mans

Le laboratoire de l'avenue Jaures va retrouver une activité de biologie normale. Le centre qu'il hébergeait est déplacé à la Maison pour tous Jean Moulin. A partir de mercredi, un troisième centre sera ouvert au centre des expositions Paul Courboulay, en centre-ville.

Les centres de dépistages ouverts au Mans jusqu’au vendredi 11 septembre :

Parc Manceau (Rue du Parc Manceau) du lundi au samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

Maison pour Tous Jean Moulin (23 rue Robert Collet) du lundi au vendredi 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

Centre des expositions (2 rue Paul Courboulay), à compter du 26 août, du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

Trois nouvelles séances à Sablé-sur-Sarthe

Aucun centre de dépistage permanent n'a été installé à Sablé-sur-Sarthe. En revanche, trois nouvelles séances sont prévues dans les semaines à venir :

Lundi 24 août de 09 h à 18 h 30, à la Maison des Arts et Enseignements - Rue Gambetta

Lundi 31 août de 09 h à 18 h 30, au Gymnase Anjou - Rue François Mauriac

Lundi 7 septembre de 09 h à 18 h 30, Salle Madeleine Marie - Rue Saint Denis

Mode d'emploi

Le dépistage se fait en accès libre. Les personnes sont invitées à se munir de leur numéro de Sécurité sociale ou de leur carte Vitale, d’une pièce d’identité, d’un masque. Le dépistage consiste en un test virologique RT-PCR (prélèvement par voie nasale) qui permet de déterminer si la personne est porteuse du virus. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Le résultat sera donné par le laboratoire dans un délai de 24 h à 72 h.

Ailleurs en Sarthe

Il est également possible de subir un dépistage dans les laboratoires d'analyse de Beaumont-sur-Sarthe, Sillé-le-Guillaume, Mamers, Bonnétable, La Ferté-Bernard, Saint-Calais, Le Grand-Lucé, Montval-sur-Loir, Le Lude, La Flèche et Sablé. Cela se déroule en général à des horaires précis et sur rendez-vous.