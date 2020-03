Sarthe : quels sont les dispositifs des maisons de retraite pour lutter contre le coronavirus ?

Alain Cholat, était notre invité ce mardi matin sur France Bleu Maine. Le directeur de deux Ehpad du Mans (La Reposance et La Souvenance), et président de la fédération nationale des directeurs d'Ehpad s'est voulu rassurant. Pour lui, toute les mesures ont été prises et les établissements sont prêts pour l'arrivée du stade 3 de la maladie.

Maison de retraite la Souvenance au Mans - @lasouvenance

On limite les visites et on a du gel anti-bactérien

"On a mis en place plusieurs mesures renforcées en plus de celles que l'on met en place habituellement dans le cadre de la grippe saisonnière" souligne Alain Cholat, directeur de deux Ehpad du Mans, et président de la fédération nationale des directeurs d'Ehpad. "C'est par exemple, le lavage systématique des mains de tous les visiteurs et des professionnels avec des gels hydro-alcooliques. Nous avons aussi interdit les visites pour toutes les personnes qui présentent des symptômes grippaux. Les visites sont également interdites pour tous les enfants de moins de quinze ans qui peuvent être porteurs sains. Tout le monde s'approprie les recommandations et les appliquent avec rigueur".

On est prêt pour le stade 3

"Si le gouvernement déclenche le stade 3, ça veut dire que le virus circulera plus et que l'on peut être amené à prendre en charge des patients supplémentaires afin d'éviter que notre système de santé explose" rajoute Alain Cholat, directeur de deux Ehpad du Mans, et président de la fédération nationale des directeurs d'Ehpad.

On limite les activités

"Alors tout le monde ne reste pas dans sa chambre, même si on limite les visites" poursuit Alain Cholat, directeur de deux Ehpad du Mans, et président de la fédération nationale des directeurs d'Ehpad. "En revanche, les salles que nous pouvions louer pour des prestations externes sont annulées. Annulation également du regroupement des résidents pour des prestations à l'extérieur. Aujourd'hui, nos résidents ne sont pas préoccupés par la réduction des activités, mais plutôt par le manque de visites. Ceci étant dit, on a aussi de nouvelles techniques numériques qui vont nous permettre de maintenir le lien social".

