Sarthe : "Sauvons nos urgences", réclament les soignants inquiets de l'hôpital Château du Loir

Sauvons nos urgences ! : le mot d'ordre de la trentaine de manifestants, essentiellement des soignants, rassemblés devant le centre hospitalier de Château du Loir mercredi 13 avril. 240 personnels soignants et 340 agents travaillent dans l'hôpital situé au sud-est de la Sarthe. En moyenne, 25 patients se présentent tous les jours aux urgences. Depuis un an, faute de médecins urgentistes en nombre suffisant, des fermetures temporaires des urgences sont annoncées par l'agence régionale de santé. De nouvelles fermetures sont annoncées à partir de jeudi jusqu'à vendredi 22 avril.

Avenir incertain

Quand les urgences sont fermées, une infirmière et une aide soignante accueille les patients et les réorientent vers d'autres services ou le SAMU car sans médecin, elles ne peuvent pas les prendre en charge. "C'est très dur psychologiquement de se dire qu'on pourrait aider la population et qu'on ne le fait pas", explique une infirmière dans le service qui souhaite rester anonyme. Depuis un an, les médecins intérimaires s'enchaînent mais ils ne sont pas toujours disponibles. Les professionnels redoutent à terme une fermeture définitive du service. "Nos collègues sont essoufflées de ne pas connaître leur avenir", commente Françoise Schaefer, secrétaire CFDT à l'hôpital Château du Loir.

De son côté, la direction de l'hôpital assure qu'il n'y aura pas de fermeture définitive des urgences mais qu'une réflexion est en cours avec l'ARS pour ne plus accueillir les patients 24 heures sur 24 heures mais seulement 12 heures, de 8 heures à 20 heures par exemple.

Impact sur tout le département

"On ne nous dit pas ouvertement que les urgences ne sont plus une priorité", assure Johnny Lenhart de Force Ouvriere. "Mais plutôt que de laisser le service ouvert, les personnels sont envoyés en renforts dans les autres services." Les urgences du Pôle santé Sarthe et Loir et de l'hôpital de Saint-Calais sont également concernées par ces fermetures temporaires. Elles se répercutent donc sur tout le département et notamment sur le centre hospitalier du Mans. Lors des fermetures, les patients sont redirigés au Mans où l'établissement manque également de personnel. "Il y a le temps de trajet, le temps de la prise en charge et il y a parfois des surcharges de patients", explique Sophie Desarthe, secrétaire départementale santé CFDT, "Certains patients qui arrivent ne vont donc pas passer en priorité, on peut parler de décès aujourd'hui."

Une équipe paramédicale de médecine d'urgence (EPMU) a été mise en place l'année dernière en renfort à Château du Loir, mais elle n'intervient que sur les urgences vitales.