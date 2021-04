Sarthe : un centre de vaccination éphémère ouvre à Mayet

Elle n'a pas été sélectionnée par la préfecture et l'ARS pour avoir un centre de vaccination mais Mayet en aura tout de même un. Un centre de vaccination éphémère que la commune du Sud Sarthe ouvre ce mardi 13 avril 2021.

Il y a les centres de vaccinations officiels, autorisés et recensés par l'Agence Régionale de Santé pour mailler au mieux le territoire. Mais à côté commencent à apparaitre des centres de vaccination "officieux" mais néanmoins légaux se montant à l'initiative d'élus ou de professionnels de santé d'une commune sur une journée ou un week-end. Depuis que la médecine de ville peut vacciner, cela s'est fait dans d'autres départements. Et en Sarthe, Mayet devient la première commune à essayer cette formule du centre de vaccination éphémère.

Une initiative des professionnels de santé de Mayet

Ce sont les professionnels de santé, déjà rassemblés au sein du centre de santé de Mayet, qui ont décidé avec l'aide de la mairie de proposer ce service à leurs patients. Un peu sur le modèle des journées dépistage massif, une opération vaccination à l'AstraZeneca est organisée ce mardi dans le centre culturel de la commune. "J'ai été sollicité et nous avons mis des locaux et des box à disposition" explique Pierre Ouvrard, le maire de Mayet. "Chez nous avec la maison de santé, médecin, infirmières, etc travaillent déjà ensemble. Et avec le pharmacien, il y a eu cette belle initiative".

Pour le maire, cette initiative vient combler un manque. "Nous, on se retrouve un peu éloignés des centres de vaccination. J'ai des habitants de 80 ans qui ne peuvent pas aller à Mamers, Le Mans ou Montval pour se faire vacciner. Là, on espère réussir à toucher une partie de la population qui n'a pas pu ou ne peut pas être vaccinée. Je crois que la campagne vaccinale devra passer par ce type d'initiatives pour vacciner le plus grand nombre".

Pierre Ouvrard espère que l'opération pourra être renouvelée dans les prochaines semaines "mais cela dépendra des arrivages de vaccins et des doses dont disposera la pharmarcie". Ce centre de vaccination n'est pas ouvert à tous. Il n'est destiné qu'aux habitants de Mayet ou à ceux des communes proches suivis par un praticien de Mayet.