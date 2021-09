Sarthe : un jeu video pour les malades atteints de la maladie d'Alzheimer

Claude 74 ans est installé devant une télévision. Sur l'écran, il y a un bateau virtuel que Claude dirige à distance grâce à une caméra qui capte les mouvement de son bras. "Cà fait travailler notre cerveau. C'est bénéfique pour la maladie que j'ai". Cette maladie, c'est Alzheimer. Une maladie neurodégénérative qui se manifeste par des troubles de la mémoire immédiate et des pertes de repère. " Ce genre d'exercices permet de maintenir un certain nombre de capacités" précise Martine Chambon, la vice présidente de France Alzheimer dans la Sarthe. L'association propose dans ses locaux du Mans, plusieurs ateliers. " Ce jeu vidéo par exemple offre des résultats intéressants. Il mélange des activités physiques et intellectuelles. Cela permet de maintenir certaines facultés au niveau cognitif et de retarder la progression de la maladie". Car aujourd'hui, on ne guérit pas d'Alzheimer. Malgré quelques avancées, la recherche piétine.

C'est un coup de massue sur la tête, une sidération - Martine Chambon, vice présidente de France Alzheimer dans la Sarthe

Selon France Alzheimer, 1.2 millions de français en souffrent. Mais ce nombre est loin de refléter la réalité car 50 % des malades ne seraient pas diagnostiqués. " Pour plusieurs raisons. D'abord c'est une maladie qui évolue de façon assez sournoise" explique Martine Chambon. " Il y a quelques signes. On commence à perdre la mémoire immédiate, on ne retrouve plus ses affaires. On a des difficultés de langage. Bon, mais on se dit, oh je suis fatigué... ce n'est pas çà et puis cela peut être du à un vieillissement tout à fait normal. Tant que le diagnostic n'est pas posé, on se dit que ce n'est peut être pas çà". Il y donc une forme de déni car cette maladie fait peur. "_C'est qui est très traumatisant pour la personne malade, si elle est consciente de ce qu'on lui dit, ou pour sa famille, c'est ce diagnostic qui tombe : vous avez la maladie d'Alzheimer. Et là c_'est un coup de massue, une sidération" ! Car il y a aussi l'entourage du malade qui se retrouve démunie. "Il faut que chacun s'adapte pour permettre au malade de s'intégrer à la vie de famille, à la vise sociale, à la vie de la cité et çà c'est compliqué". Au delà de la perte d'autonomie, il y a parfois une transformation radicale de la personnalité du patient. " Certains changent de caractère. Quelqu'un qui pouvait être doux devient agressif, à des sautes d'humeur. Il peut devenir grossier, désinhibé. C'est dur pour les enfants qui deviennent les parents de leurs parents. Ils sont amenés à prendre des décisions pour eux. A les accompagner comme les parents les ont accompagnés, les rôles sont inversés". C'est pour cela que l'association France Alzheimer de la Sarthe propose aussi des formations pour les aidants. 9 familles en ont bénéficiées récemment. Mais aussi des stages de repos pour les proches des malades qui ont besoin de souffler.

35 000 personnes de moins de 65 ans sont atteints d'Alzheimer en France

C'est une maladie qui touche essentiellement des personnes âgées. "Les femmes sont plus touchées que les hommes puisque les femmes vivent plus longtemps que les hommes". Des veuves notamment qui, ayant perdu leur conjoint, se retrouvent seules face à la maladie. Martine Chambon note aussi un rajeunissement des malades. En France, 35 000 patients ont moins de 65 ans d'où l'importance de poser un diagnostic assez tôt pour ralentir le plus possible les effets de la maladie.

Réécoutez l'interview de Martine Chambon ici.

Vous pouvez joindre l'association France Alzheimer de la Sarthe au 02 43 28 76 52