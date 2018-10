Marolles-les-Braults, France

Un salaire brut mensuel compris entre 7 000 et 8 000 euros pour une semaine de 35 heures. Voilà la promesse faite par Jean-Michel Lefebvre, maire de Marolles-les-Braults, aux médecins qui accepteront de s'installer sur la commune. La ville va bientôt perdre deux des trois médecins généralistes qui y travaillent. A partir d'avril 2019, il ne restera qu'un médecin de 63 ans pour soigner un bassin de population de 5 000 personnes. Pour faire face à l'urgence de la situation, le maire de la commune est obligé d'employer les grands moyens. "Tout ce qui est rare est cher. Le salaire était le seul levier pour essayer de démontrer l'attirance de notre ville parce que nous n'avons pas tous les atouts des grandes villes", explique Jean-Michel Lefebvre.

L'argent est le nerf de la guerre. On n'avait pas 36 solutions

Un médecin tunisien a déjà envoyé sa candidature, 48 heures après la publication de l'annonce.

Une charge de travail incompatible avec une semaine de 35 heures ?

Jean-Michel Lefebvre pose ses conditions : l'idéal serait que les médecins fassent chacun entre trois et quatre consultations par heure. Sinon, l'activité risque de coûter cher pour le petit budget de la commune. Une course à la rentabilité qui inquiète le syndicat des médecins généralistes, en Sarthe. "Quatre consultations par heure, ça ne passe pas. Les patients ont de plus en plus de mal à obtenir des rendez-vous. Ce qui fait qu'ils viennent avec une liste de pathologies. En 15 minutes, c'est difficile à traiter", souligne Jean-Yves Panici.