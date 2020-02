Sarthe : une enquête interne ouverte à l'hôpital du Bailleul après la mort d'un patient de 84 ans

L'hôpital du Bailleul a ouvert une enquête interne pour éclaircir les circonstances de la mort d'un patient de 84 ans. Cet homme a été admis aux urgences pour une côte cassée, le lundi 30 décembre 2019. Cinq jours plus tard, il est mort d'une hémorragie interne. Sa famille veut comprendre.

Le Bailleul, France

L'hôpital du Bailleul est-il responsable de la mort d'un de ses patients de 84 ans ? C'est à cette question que doit répondre l'enquête interne en cours suite au décès de ce homme, révélé par les Nouvelles de Sablé. Il a été admis aux urgences, après une chute, pour une côte cassée, lundi 30 décembre 2019. Sa famille a appris son décès suite à une hémorragie interne dimanche 5 janvier 2020. D'après les Nouvelles de Sablé, l'octogénaire aurait passé 30 heures sans boire, ni manger, dont une partie sur un brancard dans le couloir des urgences.

Une réclamation et peut-être une plainte

Les proches du défunt ont déposé une réclamation auprès de l'hôpital, aussi appelé Pôle Santé Sarthe et Loir (PSSL). Ils ont été reçus par l'anesthésiste en charge de son opération et par la cadre de l'unité de surveillance continue, où il se trouvait avant de mourir. Depuis, la direction dirige son enquête interne pour déterminer les circonstances exactes de la mort du patient. D'abord, il faut analyser "le parcours de prise en charge et s'assurer de la traçabilité des tous les actes médicaux", explique l'hôpital. Puis, les soignants vont être interrogés pour comprendre ce qu'il s'est passé.

En marge de cette enquête, la famille a porté plainte samedi 15 février, selon les Nouvelles de Sablé. Jointe par France Bleu Maine, la procureure de la République n'a pas confirmé l'existence de cette plainte. Le Pôle Santé Sarthe et Loir n'en avait pas non plus connaissance.