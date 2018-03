La Roche-sur-Yon, France

Le services des Urgences du Centre Hospitalier Départemental de Vendée à la Roche-sur-Yon est sous tension depuis trois semaines. La faute à la grippe et aux pathologies hivernales qui traînent cette année. Il n'est pas rare qu'à midi le nombre moyen d'admissions quotidiennes soit déjà atteint. Et que l'attente atteigne les six heures. La direction invite les patients à réfléchir avant de se rendre aux Urgences, et à faire appel si ils le peuvent à leur médecin traitant, au médecin de garde ou encore à appeler la régulation au 116 117.