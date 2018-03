Dix ans après son ouverture, le centre hospitalier Annecy Genevois est déjà à l'étroit dans ses murs. Les services des urgences, de l'ambulatoire et de la cancérologie vont être réorganisés et développés. Début du chantier à la fin de cette année. Mise en service 2020.

Annecy, France

Ouvert en 2008, le centre hospitalier Annecy Genevois, le CHANGE, implanté sur la commune de Metz-Tessy est déjà saturé. En huit ans, l'activité y a augmenté de 60%. Un exemple frappant avec le service des urgences conçu pour 30 000 passages/an, et où 80 000 ont été enregistrés l'année dernière.

Plus de 11 000 nouveaux habitants par an en Haute-Savoie

Depuis l'ouverture du site de Metz-Tessy l'activité ne cesse de progresser - CHANGE

Une hausse d'activités expliquée d'une part par l'augmentation démographique, d'autre part par la création de nouveaux secteurs de chirurgie, comme la chirurgie cardiaque en 2010 ou la chirurgie thoracique et vasculaire en 2012.

Conséquence: après deux ans de concertation, un projet d'extension du site annécien du CHANGE est arrêté. A la fin de cette année 2018, débutera un chantier de construction de 30 000 m2 . Les services des urgences, de l'ambulatoire et de la cancérologie seront les principaux bénéficiaires de ce programme.

Les services des urgences, de l'ambulatoire et de la cancérologie vont être développés -

Un bâtiment indépendant dédié à la cancérologie

Le futur cancéropôle résulte d'un partenariat public-privé entre le CHANGE et la Clinique Générale d'Annecy. Ce bâtiment recevra les patients des deux établissements, et abritera les activités médicales de radiothérapie, de chimiothérapie, d'oncologie, mais également de psychologie et de soins esthétiques. Ce plateau technique ultra-performant évitera à certains patients d'aller se faire soigner à Lyon, se réjouit le chef de la cancérologie au CHANGE, Alexandre Tessier

"Ce cancéropole sera une vraie bouffée d'oxygène pour les patients"_ Alexandre Tessier, chef du service cancérologie du CHANGE Copier

L'entrée en service de ces nouveaux équipements est prévue en 2020