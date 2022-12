Saturées les urgences de l'hôpital de Bourgoin-Jallieu appellent à ne pas se présenter systématiquement

C'est un message sans détour qu'adressent ce mercredi soir aux nord-isérois le GHND, Groupement hospitalier Nord-Dauphiné, et l'hôpital Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu. Malgré le déclenchement du plan blanc depuis le 8 décembre et "malgré tous les efforts déployés sur les établissements", écrivent-ils, "nous faisons face depuis le début de cette semaine" à "une saturation complète du service".

Des délais d'attente de 12h à 15h avant une prise en charge

La cause de cette saturation sont les épidémies en cours, Covid, grippe et bronchiolites. Le service fonctionne actuellement précise le GHND, "avec des délais d’attente estimés entre 12 à 15h avant prise en charge". Par conséquent il est demandé aux habitants du Nord-Isère d'appeler le 15 avant de se rendre physiquement aux urgences "uniquement en cas d'urgence absolue ressentie". "Toute venue non pertinente aux urgences peut mettre en péril la sécurité des patients en urgence vitale", dit encore le communiqué du GHND. Seules les urgences pédiatriques, gynécologiques et obstétricales ne sont pas concernées et "restent accessibles sans appel préalable au 15".