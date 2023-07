Saturne et Jupiter de retour en Bretagne cet été : levez la tête avec l'astrophysicien breton Eric Lagadec

L'observation du ciel étoilé réserve beaucoup d'émerveillement et quelques surprises. Il faut d'abord pouvoir différencier une étoile d'une planète. L'exercice n'est pas très difficile, explique Eric Lagadec : "Une planète va suivre à peu près la même trajectoire apparente que le soleil ou la lune et donc se lever plus ou moins à l'est pour se coucher à l'ouest". Le phénomène est dû à la rotation de la terre et à la proximité des planètes. Si vous voyez quelque chose de brillant à un endroit où le soleil est passé dans la journée, vous êtes sans doute en train d'observer une planète.

ⓘ Publicité

Saturne fait son grand retour dans le ciel breton au mois d'août. Par exemple, le 15 août à 00h depuis Brest, il faudra regarder au sud-est - Stelvision

Une planète ne scintille pas, une étoile si

Autre manière de différencier une étoile d'une planète : le scintillement (la variation de brillance). Une planète ne scintille pas, une étoile scintille. Ce phénomène est lié à la turbulence atmosphérique (l'air bouge quand il fait chaud, vous pouvez l'observer au-dessus d'une route un jour de forte chaleur). Les planètes sont beaucoup plus petites que les étoiles, mais elles sont beaucoup plus proches. Leur taille apparente est donc plus grosse vue de la Terre. Elles ne sont en conséquence pas affectées par la turbulence et ne scintillent pas (voir l'infographie partagée par Eric Lagadec dans son post Twitter ci-dessus).

loading

L'étoile la plus brillante est une planète

La planète la plus spectaculaire et la plus facile à repérer est la mal nommée "étoile du Berger". Il s'agit en fait de la planète Vénus. Elle se trouve entre la Terre et le Soleil, nous la voyons donc apparaître "juste avant le lever ou juste après le coucher du soleil, ce qui lui a donné son nom d'étoile du Berger", explique Eric Lagadec.

Vénus brille particulièrement, car elle reçoit énormément de lumière du soleil (elle en est proche) et la reflète particulièrement bien. Son albédo (pouvoir réfléchissant) est de 0,7 contre seulement 0,12 pour la lune. "Parfois, des gens m'appellent pour me dire qu'ils ont vu quelque chose de bizarre dans le ciel alors que c'est juste Vénus", rit Eric Lagadec.

Mercure, la planète la plus proche du soleil, n'est pas la plus facile à observer, car elle reste très proche de l'horizon - Stelvision

Par contre, la planète Mercure, encore plus proche du soleil, est plus difficile à observer : "Elle est plus petite et elle reflète moins la lumière, elle est donc peu brillante". Sa proximité avec le soleil fait que nous pouvons la voir à l'œil nu seulement quelques jours par an, un exercice qui reste délicat. Cet été, la période d'observation a lieu entre le 15 juillet et le 15 août en début de soirée. Mais la planète restera très près de l'horizon (pas plus de 5 degrés) qu'elle longera du nord-ouest vers l'ouest. Elle passera à proximité de Vénus entre le 25 et le 27 juillet et près de Mars le 12 août (à voir vers 21 h 30). Il faut de ce fait un horizon particulièrement dégagé et un ciel bien noir pour réussi à la voir.

Saturne et Jupiter peuvent facilement être repérées à l'œil nu lorsqu'elles passent dans le ciel nocturne © Maxppp - ChinaFotoPress

Saturne de retour dans le ciel breton mi-juillet, Jupiter fin août

L'observation des planètes géantes de notre système solaire en revanche est très simple : "Souvent, les gens sont surpris quand je leur dis qu'on peut voir Saturne ou Jupiter à l'œil nu". Saturne fait d'ailleurs son grand retour dans le ciel cet été. "C'est sans doute la planète la plus impressionnante à observer avec un télescope, si vous connaissez quelqu'un qui en a un, courez-y" conseille Eric Lagadec. Saturne va apparaître sur l'horizon-est à partir du 18 juillet et sera visible dans le ciel jusqu'à la fin du mois de novembre.

Avec des jumelles de bonne qualité, vous pouvez aussi observer les lunes de Jupiter, appelés aussi les satellites galiléens (découverts par Galilée). En revanche, Uranus et Neptune, les planètes les plus éloignées du système solaire, ne sont pas visibles à l'œil nu, elles ont été découvertes par des télescopes. Jupiter sera visible en Bretagne à partir de la fin août et jusqu'en mars 2024, profitez-en !

Avec des jumelles de bonne qualité, et encore plus avec un télescope, il est possible de voir les lunes de Jupiter © Maxppp - NSA, ESA, CSA

L'étoile polaire, l'étoile "immobile"

Du côté des étoiles, la plus facile à repérer, hormis l'étoile du Berger (qui n'en est donc pas une), c'est l'étoile polaire. Elle a la particularité de ne pas bouger dans le ciel, car elle se trouve quasiment dans l**'axe de rotation** de la terre : "On a l'impression que ce sont les autres étoiles qui tournent autour d'elle, c'est assez surprenant à voir".

Les étoiles et les constellations semblent tourner autour de l'étoile polaire dans l'axe de rotation de la Terre © Maxppp - Florian Launette & Mégane Chêne

Il existe une vingtaine d'étoiles qui semblent se détacher dans le ciel, plus lumineuses que les autres. L'étoile la plus brillante du ciel tout hémisphère confondu est Sirius, surtout visible en hiver chez nous (en été, elle est extrêmement bas sur l'horizon) devant Canopus, Arcturus (visible en été), Alpha du Centaure, Véga (visible en été) et Rigel. Il existe des cartes du ciel dans des magasins spécialisés ou des applications pour les repérer facilement.

Vous avez peut-être remarqué aussi que l'on voit très peu les étoiles bouger les unes par rapport aux autres : "Leur mouvement propre est négligeable" explique Eric Lagadec car elles sont extrêmement loin de nous pour déceler leurs propres déplacements. C'est donc bien parce que la terre tourne sur elle-même et autour du soleil (mouvement diurne et annuel) que les étoiles se déplacent au cours de la nuit et de l'année : "D'ailleurs les anciens appelaient cela la sphère des fixes".

Vega et Arcturus, deux étoiles parmi les plus brillantes dans le ciel, sont particulièrement bien visibles dans le ciel breton cet été - Stelvision

Pluie d'étoiles filantes attendue autour du 13 août

Elles, elles ne sont pas fixes, loin de là. Qui n'a jamais été émerveillé devant une étoile filante ? Cette trainée de lumière fugace qui embrase le ciel étoilé et dont la tradition impose de faire un vœu après son observation : "Ce sont des cailloux spatiaux qui rentrent dans l'atmosphère terrestre et qui se réchauffent fortement par frottements", explique Eric Lagadec. La trainée que nous voyons est donc la destruction, totale ou partielle, de l'objet céleste qui se consume. "On voit souvent des étoiles filantes quand l'orbite de la terre passe dans la queue d'une comète" poursuit le chercheur.

Les étoiles filantes sont des phénomènes réguliers dans le ciel breton © Maxppp - LANDOV

La période la plus connue se nomme les Perséides dont le pic aura lieu le 13 août cette année. "Il y en a en fait tout au long de l'année, mais les gens sont plus frileux à lever le ciel l'hiver" sourit Eric Lagadec. Pensez-y autour du 9 octobre pour les Draconides ou du 22 octobre pour les Orionides. Parfois, le spectacle est exceptionnel, indique l'astrophysicien : "Il est arrivé d'observer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'étoiles filantes par minute".

De temps en temps, un caillou un peu plus gros que les autres entre dans l'atmosphère. C'est ce qui est arrivé en Russie il y a 10 ans : "le phénomène a été plus brillant que le soleil et l'onde de choc générée a blessé des gens qui s'étaient amassées aux fenêtres", explique Eric Lagadec. Ce "superbolide" qualifié de "météorite du siècle" a blessé 1.500 personnes. Le caillou s'est consumé pendant plus de 30 secondes dans le ciel et sa trainée a été visible plusieurs heures (pour aller plus loin, voir cette explication détaillée d'un étudiant de l'École normale supérieure de Lyon).

Un astéroïde qui entre dans l'atmosphère s'appelle un "bolide" lorsque le météore est plus brillant que Vénus. C'est aussi un bolide qui a émerveillé les Finistériens en septembre 2021 . Eric Lagadec a été appelé très tôt ce matin-là pour réagir : "J'ai appelé mon père en Bretagne pour vérifier l'information, il m'a dit avoir été réveillé en pleine nuit, comme si un objet était tombé dans la cave, ça devait être impressionnant".

Des bolides suivis à la trace, des météorites retrouvées

Aujourd'hui, ces bolides sont suivis à la trace par des chercheurs et des amateurs. Le réseau Fripon par exemple, a mis en place des caméras partout en France : "Ils observent la direction et la vitesse des bolides à différents endroits et arrivent à voir d'où ils viennent dans le système solaire et où ils vont tomber grâce à un principe de triangulation" résume Eric Lagadec. Le réseau Fripon est géré par son ami François Colas, de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides.

Une surveillance de plus en plus précise qui permet d'anticiper : "En février dernier, un Tchèque a prévu l'arrivée d'un astéroïde au-dessus de la Normandie à la seconde près. Dans les heures qui ont suivi, il y a eu une battue aux météorites". Des dizaines de fragments ont en effet pu être retrouvés .

Quand un météore frappe la terre (ne se consume pas entièrement dans le ciel), on parle en effet de météorite. C'est ce qui est arrivé aux dinosaures il y a 65 ans millions d'années. La chute d'un astéroïde géant dans le golfe du Mexique a provoqué l'extinction de la plupart d'entre-deux (à l'exception des oiseaux).

Mystérieuses comètes

Les comètes sont plus rares et encore plus mystérieuses : "Ce sont en quelque sorte les blocs qui restent de la formation du système solaire" indique Eric Lagadec. Des corps faits de glace et de poussière qui viennent des confins du système solaire en suivant des trajectoires paraboliques très particulières. Les plus anciens se rappellent sans doute la comète de Halley : "J'avais 6 ans en 1986 et mon instit' m'avait dit que j'allais peut-être pouvoir la revoir en 2061". Leurs fameuses queues apparaissent lorsqu'elles se rapprochent du soleil qui fait fondre la glace qui les compose. Les télescopes arrivent à en trouver régulièrement.

Le 2 mars 2022, le télescope Camuel-Oschin a découvert une nouvelle comète, C/2022 E3, qui est passée au plus près de la Terre le 12 janvier 2023.

Les comètes sont les restes des briques qui ont formé le système solaire, d'où l'importance de les étudier © Visactu

On se rappelle aussi la mission de l'agence spatiale européenne sur la comète Tchouri en 2014 : "On a réussi à poser une sonde sur une comète. Cela nous permet de mieux comprendre les comètes et c'est important, car elles sont peut-être la source de l'eau sur terre. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'eau qui était sur la comète Tchoui n'est pas la même que celle que l'on trouve sur terre, mais ça ne veut pas dire que l'eau terrestre ne vient pas des comètes", explique Eric Lagadec.

Certains de ses collègues travaillent sur la mission spatiale Comet Interceptor (le lancement est prévu en 2029) : "On dirait le titre d'un film d'action, des télescopes dans le monde entier vont tenter de découvrir une comète et on aura alors quelques mois pour lancer une sonde à sa rencontre".

La carte du ciel de ce 10 juillet