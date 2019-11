"Saupoudrage" "enfumage" le personnel hospitalier de Nice n'est pas convaincu par les annonces du gouvernement

Les syndicats hospitaliers CGT et Force Ouvrière des Alpes-Maritimes appellent de nouveau à manifester jeudi et vendredi contre le "plan d'urgences" pour les hôpitaux promis par le gouvernement. Des mesures pas à la hauteur et déconnectées du quotidien des soignants selon les militants.

Nice, France

Edouard Philippe a tenté d'éteindre la crise des hôpitaux. En vain. Le premier Ministre n'a fait que souffler sur des braises encore chaudes. Après six mois d'une grève perlée au sein des urgences azuréennes, la CGT et Force Ouvrière appellent à manifester jeudi et vendredi devant les hôpitaux Pasteur 2 et l'Archet 2. Tous deux dénoncent des mesures inaptes à combattre la souffrance des soignants. Un point d'étape avant la grande manifestation nationale du 5 décembre.

Un tiers de la dette des hôpitaux reprise sur trois ans

Parmi les annonces d'Edouard Philippe, l'Etat va reprendre un tiers de la dette des hôpitaux sur trois ans. Elle représente 30 Milliards d'euros. Aussi, le premier Ministre promet d'allonger le budget des hôpitaux avec 1,5 milliard d'euros supplémentaires sur trois en augmentant le budget de l'assurance-maladie.

Les syndicats FO et CGT des Alpes Maritimes dénoncent "un saupoudrage" et des "annonces pas à la hauteur des enjeux." Rien n'a été promis pour la fin de la fermeture des lits ni le manque d'effectifs. Par ailleurs, les syndicats n'ont pas obtenu l'augmentation des salaires qu'ils demandaient (300€ supplémentaires pour les infirmiers).

"800 euros pour Paris... Et nous ?"

Mais la mesure qui fait s'étrangler les syndicats niçois c'est celle-ci. Le gouvernement promet une prime de 800 € par an pour les bas salaires à Paris et en région parisienne. Cela va concerner 40 000 infirmiers et aide-soignants d'Île-de-France. Le gouvernement justifie par "des loyers chers" dans la capitale. La militante de Force Ouvrière Sandrine Beyel répond : "nos loyers à Nice sont tout aussi chers qu'à Paris, le premier Ministre a carrément effacé les autres régions, on dirait qu'on existe pas," s'indigne-t-elle.

Nouvelles manifestations avant la mobilisation générale du 5 décembre

La CGT appelle à manifester jeudi devant l'hôpital Pasteur 2 et l'Archet 2 dès 10h. Ils adresseront un soutien spécial au personnel qui travaille en imagerie médicale. "Une fonction en train de disparaître" selon la CGT. Force ouvrière appelle à manifester vendredi dès 9 heures devant Pasteur 2. Cette fois ce ne sont pas que les urgences qui sont appelées à se mobiliser mais tout le personnel des hôpitaux. Les hôpitaux de Menton, Antibes et Grasse appellent aussi à la grève des personnels en imagerie médicale ce jeudi.