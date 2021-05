"Sauve ta réa, un jour elle te sauvera", nouvelle manifestation à Nîmes des personnels de réanimation

Devant les arènes de Nîmes, une vingtaine de soignants des services de réanimation sont rassemblés. En musique et des banderoles à la main, ils distribuent des tracts, discutent avec les passants et font signer une pétition. Leur objectif : alerter la population et les pouvoirs publics pour obtenir une revalorisation salariale et une augmentation des effectifs. "Sauve ta réa, un jour elle te sauvera", "réanimation, métier formidable, statut fort minable", peut-on lire sur les pancartes.

Une vingtaines de soignants se sont rassemblés ce mardi devant les arènes de Nîmes. © Radio France - Lise Roos-Weil

Depuis la crise sanitaire, les conditions de travail difficiles des services de réanimation ont été mises en lumière. Les soignants réclament des équipes supplémentaires, avec une aide soignante et une infirmière pour deux patients maximum. Ils demandent également une prise en compte de la technicité de leur travail avec un temps de formation assuré et une revalorisation salariale. "Nos patients sont en danger, les conditions ne sont pas réunies pour assurer la sécurité, alerte Ursula Ouguergouz, infirmière en réanimation-chirurgie depuis dix-sept ans. Si le gouvernement ne réagit pas très vite ça risque de mal se finir."

Un préavis de grève illimité a été déposé. Les soignants prévoient de manifester tous les mardis pour aller à la rencontrer des nîmois.

