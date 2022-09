Sauver l'hôpital public en Mayenne : "on a besoin d'une mobilisation citoyenne massive"

Des files d'attentes sous la pluie pour avoir un médecin à Evron, des urgences fermées plusieurs nuits par mois à Laval faute de médecins, la suppression de plusieurs gardes ambulancières en Mayenne et une journée de mobilisation des soignants ce jeudi : la problématique des déserts médicaux est de nouveau à la Une de l'actualité dans le département en ce mois de septembre.

Un rassemblement est organisé à 17h devant l'hôpital de Laval. L'appel est lancé par Force Ouvrière, la CGT, les soignants et des associations d'usagers. Ils réclament un meilleur accès aux soins. Le service public hospitalier est en grande difficulté.

La population est invitée à se mobiliser massivement, les habitants sont les seuls à pouvoir faire bouger les choses estime Caroline Brémaud, la cheffe des urgences, invitée du 6-9 de France Bleu Mayenne : "après plusieurs visites au Sénat, on m'a clairement dit que la seule manière que faisait bouger un politicien, c'est la perspective d'une réélection. Nous sommes tous des électeurs potentiels. Ce sont les citoyens, et pas que les acteurs de la santé, qui ont ce pouvoir. On a besoin d'une mobilisation citoyenne. C'est pour ça que j'ai demandé qu'il y ait des Gilets Blancs. Aux citoyens de se mobiliser, nous soignants sommes réquisitionnés pour faire le travail et on sera donc moins nombreux"