Savoie : 12 cas de méningite dont un mortel, l'ARS lance une campagne de vaccination

Plusieurs cas de méningite, dont un mortel et deux cas graves, ont été détectés ces derniers mois chez des jeunes ayant fréquenté le bassin chambérien. Une campagne de vaccination a été lancée dans 112 communes de Savoie.

C'est l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes qui l'annonce ce mercredi sur son site internet : 12 cas de méningite liés à un nouveau variant ont été détectés ces derniers mois dans le secteur de Chambéry et une campagne de vaccination a été lancée dans 112 communes de Savoie. Parmi ces 12 cas, on déplore un décès et deux cas graves.

"Ces derniers mois (entre le 1er août 2021 et le 1er juillet 2022), sur 27 cas de méningocoque B détectés en Auvergne-Rhône-Alpes, 12 cas sont liés à un nouveau variant. Les personnes concernées sont toutes âgées de 16 à 24 ans et la plupart fréquentaient le secteur de Chambéry (résidence étudiante, emploi, sorties en boîtes de nuit, université de Savoie, etc.)", précise l'ARS.

Face à cette hausse du nombre de cas "d'infection invasive à méningocoque B", une campagne de vaccination préventive a été lancée sur les zones concernées à destination des personnes de 16 à 24 ans et des enfants de 0 à 2 ans (la nouvelle souche pouvant également être transmise à cette tranche d’âge).

Les méningites se manifestent par un syndrome méningé (maux de tête, photophobie, vomissements, raideur de la nuque, fièvre élevée et mal toléré, apparition de tâches rouges et violacées). Le diagnostic doit être confirmé à l'hôpital par une ponction lombaire.

La vaccination contre le méningocoque B est fortement recommandée depuis avril 2022 pour les enfants de 0 à 2 ans. 56.000 courriers ont été envoyés aux assurés concernés (30.000 sur le secteur de Chambéry, et 26.000 dans une zone à l'est de Lyon).