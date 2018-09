Chambéry, France

Deux cabriolets rouge et orange remplacent le brancard froid et aseptisé le temps du trajet vers le bloc opératoire et les autres services de l’hôpital.

Mohammed, 5 ans, est le premier à prendre les commandes du bolide : "la voiture est jolie et j'aime bien la conduire. Je peux refaire un tour ?" Ce petit Isérois va se faire opérer d'un abcès à la joue. Trois jours qu'il est à l’hôpital, son père Romuald reconnait "qu'il stresse un peu. Il a pleuré à la dernière prise de sang, c'était dur pour lui. Avec la voiture, je pense que ça va lui permettre de s'évader un peu."

A l’hôpital de Chambéry, deux voiturettes remplacent le brancard pour aller au bloc opératoire #chambéry#enfants#hopitaux#Savoiepic.twitter.com/QxDhd6tYxw — France Bleu Pays de Savoie (@bleusavoie) September 5, 2018

Les voiturettes permettent de détendre les enfants et d'éviter de leur donner des anxiolytiques comme l'explique le docteur Fabienne Dalmon, cheffe du service pédiatrie "Ça remplace le médicament. Ils sont très détendus parce qu'ils pensent plus à leur voyage en voiture qu'à l'examen qui les attend. L'utilisation du jeu permet de ne pas ou peu utiliser des calmants. Les médecins arrivent à mieux créer un lien avec les enfants, même les parents sont moins anxieux. Ça donne une autre image de l’hôpital."

L'association "Les Lucioles" est à l'initiative du projet "Chambéry 2018". Ses bénévoles ont réussi à récolter près de 7 500 euros pour l’hôpital. "Notre slogan, c'est 'faire briller des lumières dans les yeux des enfants' mais quelques fois comme aujourd'hui, c'est dans les nôtres qu'elles brillent." Gilles Machuel, président de l'association.

Autre nouveauté dans l'hôpital, ce sont sept nouvelles fresques peintes par une bénévole qui permettent "de faire oublier aux enfants qu'ils sont à l’hôpital" explique Roxanne Calderan, la peintre.

L'association "Les Lucioles" ne s'arrête pas à Chambéry. Cinq autres voiturettes seront prochainement distribuées dans les hôpitaux de Lyon.

Une artiste bénévole a peint sept fresques sur les murs de l'hôpital © Radio France - Sarah Gilmant