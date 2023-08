Savoie/Ardèche : il court 200 km pour rendre hommage à sa mère décédée d'un cancer

Un beau défi qui mérite d'être salué. Aurélien Vanbaleghem, 27 ans, a décidé de courir pour honorer la mémoire de sa mère, décédée d'un cancer en mai dernier au centre hospitalier d'Aubenas. Le jeune homme, qui est originaire d'Ardèche et vit en Savoie depuis deux ans, rallie en courant Chambéry (Savoie) à Vals-les-Bains (Ardèche), où repose sa mère. Il est parti lundi soir à 17h de la Fontaine des Éléphants de Chambéry et est attendu ce mardi à la mairie de Vals-les-Bains vers 18h30.

200 km à la frontale

La course de près de 200 kilomètres, de nuit, à la frontale, devrait durer "entre 24h et 26h". La date d'arrivée n'a pas été choisie au hasard, car le 29 août, c'est la date d'anniversaire de sa mère, décédée d'un cancer généralisé le 13 mai dernier après s'être battue pendant 23 ans (elle a eu deux cancers du sein, puis des métastases aux os et au foie).

Avec ce défi, Aurélien veut faire passer un message de dépassement de soi, et rendre hommage à tous les malades qui se battent contre le cancer. "Moi qui ai fait du foot pendant 20 ans, elle me suivait de partout, malgré ses chimiothérapies, quand on est enfant on ne se rend pas compte... mais aujourd'hui je me rends compte de ce qu'elle faisait pour moi, venir les week-end sur les terrains, alors qu'elle était malade", explique le jeune homme.

"Elle avait un mental de guerrière"

"Elle se dépassait pour ses enfants, pour ses petits-enfants (...) elle se battait pour les autres, pour profiter à fond de la vie, de ce qu'elle pouvait avoir... car elle savait qu'à tout moment elle pouvait partir (...) moi, en faisant cette course, je sais que le mental va être primordial, et le mental de guerrière qu'avait ma maman, je vais le retransmettre aujourd'hui".

Son frère Florent, 31 ans, l'accompagne aussi pour la course, et leur père fera les derniers kilomètres avec eux. Le projet (baptisé UltraMaman) fait l'objet d'une cagnotte en ligne , les dons récoltés iront à la Ligue contre le cancer de Savoie pour des actions en faveur des malades et leurs aidants.