Savoie : "Covidliste", une application contre le gaspillage de vaccins à Savoiexpo

Depuis ce mercredi, le centre de vaccination Savoiexpo à Chambéry utilise une nouvelle plateforme pour éviter de gâcher des doses de vaccins lorsque des personnes se désistent. L'application s'appelle "Covidliste" et permet, chaque jour, de dégager 25 créneaux supplémentaires.

Comment éviter le gaspillage de vaccins ? Entre les désistements, plus fréquents avec les vacances, ou ceux qui ne veulent pas de la piqûre Astrazeneca en raison des rares cas de thromboses qu'elle provoque, à la fin de la journée dans les centres de vaccination, il reste des doses de vaccins inutilisées qu'il faut parfois jeter. À Savoiexpo à Chambéry, comme dans d'autres centres en France, l'arrivée fin mars de l'application "Covidliste" change la donne.

"Je ne fais que des heureux" Aurélia, en charge de la centrale d'appels "Covidliste" à Savoiexpo

Le site internet "Covidliste" fonctionne comme une liste d'attente : lorsqu'un créneau se libère parce que quelqu'un se désiste, vous recevez un SMS. "En fonction des absences le matin, l'application contacte directement des personnes inscrites pour leur proposer un rendez-vous dans l'après-midi. Elles ont dix minutes pour dire oui ou non. Ensuite, on les rappelle pour fixer les rendez-vous. [...] Je ne fais que des heureux." sourit Aurélia, qui s'occupe, avec sa collègue Ariane, de gérer tous les appels dans son box,

Ariane (à droite) et Aurélia, au téléphone dans leur box, calent tous les nouveaux rendez-vous à l'aide de la plateforme "Covidliste". © Radio France - Paul Tilliez

Cette plateforme est indépendante de l'Etat, elle compte plus de 750.000 inscrits selon ses propres chiffres et elle fonctionne en lien avec le site Doctolib. Une aubaine pour Thierry Ponthet, responsable administratif du centre de vaccination Savoiexpo, qui peut gérer ses équipes en flux tendu : "Cela nous permet une gestion fine, pour éviter de se retrouver avec de nombreuses personnes en fin de journée qui font la queue ou qui n'ont pas été vaccinées. [...] C'est beaucoup plus confortable."

Le nombre de rendez-vous doit augmenter d'ici le 5 mai, avec comme objectif la vaccination de plus de 1000 personnes tous les jours au centre Savoiexpo de Chambéry. © Radio France - Paul Tilliez

Depuis mercredi à Savoiexpo, sur les 700 rendez-vous pris au quotidien, environ 25 créneaux se libèrent chaque jour. Par ailleurs, ce nombre de rendez-vous doit augmenter d'ici le 5 mai, avec comme objectif la vaccination de plus de 1.000 personnes tous les jours au centre Savoiexpo de Chambéry.