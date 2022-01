Savoie et Haute-Savoie : le taux d'incidence dépasse les 4.000 cas

Plus de 70 patients touchés par le Covid sont actuellement en réanimation dans nos deux départements, où les taux d'incidence sont parmi les plus forts au niveau national.

En Savoie et Haute-Savoie, le virus circule toujours un peu plus. Et dans nos deux départements, ce sont près de 26.000 tests qui ont été réalisés la semaine dernière avec plus de 6.800 nouveaux cas de contamination. En ce qui concerne les taux d’incidence, les Pays de Savoie restent avec l’un des niveaux les plus élevés de France.

En Savoie ce mercredi, le taux d'incidence frôlait les 4.000 cas (3.974) pour 100.000 habitants. En Haute-Savoie, il dépasse même les 4.000 cas (4.097), il s'agit du quatrième taux d'incidence le plus élevé de métropole. Le variant Omicron représente désormais plus de 80% des contaminations.

La quasi-totalité des patients en réanimation sont non-vaccinés

En ce qui concerne les hôpitaux, la capacité initiale des réanimations, c’est-à-dire celle d’avant-Covid est dépassée : ce mercredi 50 patients se trouvaient dans les services de réanimation de Haute-Savoie, 22 en Savoie. Les médecins précisent que la quasi-totalité de ces personnes sont non-vaccinées.

Le Préfet de la Haute-Savoie s'est inquiété ce mardi du faible taux de personnes ayant effectuées leur dose de rappel dans le département : elles ne sont que 33% alors que la moyenne nationale est de 41%, un chiffre qui monte à 47% en Savoie.

Pour favoriser la vaccination et notamment la dose de rappel, le Préfet de la Haute-Savoie indique que de nouveaux créneaux sont disponibles dans tous les centres de vaccination du département avec ou sans rendez-vous, avec les vaccins Moderna et Pfizer.