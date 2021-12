Savoie : le secteur du polyhandicap à nouveau dans la rue

L'onde de choc de la crise sanitaire fait souffrir le secteur du polyhandicap. Ce mardi, quelque 300 personnes se sont mobilisées dans les rues de Chambéry, trois semaines après le dernier rassemblement, pour demander une juste reconnaissance et une revalorisation des salaires de tous les métiers. Qui plus est, depuis la crise sanitaire, ce secteur n'arrive plus à recruter.

C'est la décadence totale, on a affaire à un manque de personnels qui devient hallucinant - Valérie Formetto, maman d'une jeune femme handicapée

En Savoie, plusieurs centaines de postes sont vacants d'après l'APEI (Association de parents d’enfants inadaptés) de Chambéry. "Nous nous retrouvons sur certains structures dans l'impossibilité d'assurer l'accompagnement des personnes", écrit l'APEI dans une lettre ouverte. C'est le cas du centre médico-éducatif Les Mésanges à La Motte-Servolex où il manque une quinzaine de salariés. Valérie Formetto est la maman d'une jeune femme de 23 ans, polyhandicapée, interne dans ce centre. "Depuis de longs mois c'est la décadence totale, on a affaire à un manque de personnels qui devient hallucinant, explique-t-elle. Une place comme celle de ma fille coûte 45.000 euros à l'année, donc les pouvoirs publics veulent que l'on fasse les soins à domicile sauf qu'on ne peut pas. On demande à ce que nos enfants aient un lieu en toute sécurité et que le personnel soit dignement rémunéré."

La Haute-Savoie pâtit de l'attractivité suisse

À Aix-les-Bains aussi, l'APEI "Les Papillons blancs" est aussi confrontée à des difficultés pour recruter. Début octobre, elle a cherché à embaucher 40 salariés. À ce jour, 18 postes sont toujours vacants et cela a des conséquences directes sur la vie des personnes en situation de handicap. "On s'occupe des personnes avec un rythme plus rapide, explique Blandine, accompagnante éducative et sociale (AES) au foyer d'accueil médicalisé, où une trentaine de résidents sont pris en charge jour et nuit. On essaye de passer un quart d'heure, 20 minutes alors qu'avant on rajoutait 5-10 minutes pour toutes les personnes." Par ailleurs, les activités proposées sont réduites, notamment car il manque trois AES dans ce foyer. "On n'a pas renvoyé de résidents chez eux mais ça tient à un fil", assure la directrice, Sophie Portella.

En Haute-Savoie, on estime à plus de 200 le nombre de postes vacants dans le secteur. En plus des difficultés de recrutement liées à la crise sanitaire et à l'obligation vaccinale, le département fait face à la concurrence suisse. "De plus en plus de salariés franchissent la frontière pour travailler en Suisse, explique Thierry Gallat, directeur général de l'APEI de Thonon et du Chablais. En moyenne, de 1.500 à 2.000 euros, ils passent à 4.000 euros. En Haute-Savoie, ils sont confrontés au coût de la vie qui devient trop cher."

Une pétition réunit près de 75.000 signatures

Il y a deux mois, une pétition lancée par l'Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis) demande "une application stricte des mesures d’augmentation et de revalorisation salariales du Ségur de la Santé pour TOUS les professionnels médico-sociaux du handicap". Ils estiment que les professionnels du médico-social sont les oubliés du Ségur de la Santé.