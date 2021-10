Savoie : le vaccinodrome de Chambéry déménage à Challes-les-Eaux

Le centre de vaccination de Chambéry change de lieu et de format à partir du 20 octobre. Installé depuis des mois à Savoiexpo, il sera désormais situé à Challes-les-Eaux. Un redéploiement pour réajuster la taille du centre maintenant que les injections sont en baisse.

La stratégie vaccinale change à Chambéry. Après des mois d'installation à Savoiexpo, le vaccinodrome déménage avenue de Breisse à Challes-les-Eaux, à proximité de la départementale 1006 mais aussi de trois lignes de bus. Le changement sera effectif à partir du 20 octobre.

Un vaccinodrome réaménagé

Depuis son ouverture, le vaccinodrome de Chambéry a permis d’administrer 185 000 doses de vaccin. Et désormais, à un stade bien avancé de la campagne de vaccination, il faut revoir la taille du centre. En Savoie, près de 86% des personnes de 12 ans et plus ont en effet un schéma vaccinal complet.

Prévu pour injecter 1000 doses par jour

À l'heure actuelle, le vaccinodrome de Chambéry injecte 300 doses par jour, alors qu'il est programmé pour aller jusqu'à 2000 doses. La capacité d'accueil va donc être revue de moitié pour être plus conforme aux besoins. À partir du 20 octobre, le vaccinodrome de Challes-les-Eaux pourra réaliser jusqu'à 1000 injections par jour.

Quant au centre Savoiexpo, réquisitionné depuis des mois pour la campagne vaccinale, il pourra de nouveau accueillir des activités sportives, culturelles dans son enceinte dans les semaines qui viennent.