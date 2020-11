Savoie : les centres d’hébergement d'urgence face au Covid-19

Le froid arrive et le "plan hivernal" est déjà en place en Savoie depuis le 21 octobre. Plus de maraudes et des places supplémentaires dans les hébergements d'urgence. Mais cette année, avec le confinement et la crise sanitaire, les centres d'hébergement doivent s'adapter.

La villa Henry-Pierre à Chambéry et ses résidents se sont mis à l'heure du Covid cet hiver. Cette année, la préfecture de la Savoie a décidé d'activer le dispositif de veille et d'hébergement hivernal avec deux semaines d'avance, le 21 octobre. Une trentaine de places supplémentaires a également été débloquée. Dans la villa Henry-Pierre, sur 38 places, 34 sont déjà occupées, dont 12 par enfants.

Avec le confinement, la villa Henry-Pierre est ouverte tout le temps. Mais la maison sonne un peu creux : entre ceux qui travaillent et les plus jeunes qui sont à l'école, il n'y a pas grand monde la journée. Néanmoins, pour les résidents sans travail, il n'est plus nécessaire de quitter les lieux le matin, avant de revenir le soir. Soulef est confinée dans l'hébergement depuis le 30 octobre : "Si on va travailler, on n'a plus besoin de prendre nos affaires avec nous, vous vous rendez compte ? [...] Ici, c'est comme une petite maison."

Masque obligatoire au sein de l'hébergement

Trois étages, une dizaine de chambres équipées de lits superposés, avec entre quatre et huit personnes par pièce, la villa Henry-Pierre a des airs de grande colocation, mis à part côté cuisine. Ce sont les chambres qui font office de salle à manger au moment du repas : avec les nouvelles règles sanitaires, terminé les grandes tablées.

Soulef est seule dans sa chambre pendant la journée, ces cinq colocataires sont au travail. © Radio France - Paul Tilliez

Les résidents doivent également respecter au maximum la distanciation sociale, mais ce n'est pas toujours évident dans les couloirs étriqués de la villa Henry-Pierre, rénovée l'année dernière. La solution : masque obligatoire pour circuler dans la maison. Aux murs, des affiches rappellent les gestes barrières et les réflexes à adopter en temps de confinement : sortir avec une attestation et un motif valable, faire du sport, mais pas plus d'une heure et dans un rayon d'un kilomètre.

Les consignes affichées aux murs de l'hébergement d'urgence. © Radio France - Paul Tilliez

Abdelaziz Al Bahraoui, chef de service à la Sasson, une association d'accueil et de secours, reconnaît avoir été parfois surpris par l'attitude des résidents : "On avait supposé que ce serait très difficile dans nos établissements de pouvoir faire respecter le port du masque et les sorties. Et en fait, c'est tout le contraire."