Chambéry, France

C'est incroyable, des villes en pénurie de médecins. On a plus l'habitude d'entendre que tout va mal dans nos campagnes, devenues des déserts médicaux mais là c'est à Chambéry, Aix-les-Bains ou encore Albertville qu'il y a pénurie de médecin libéral.

Des médecins à la retraite qui ne trouvent pas de repreneur

L'année dernière, seulement sept médecins généralistes libéraux se sont installés en Savoie quand huit autres sont définitivement partis à la retraite dont 5 à Chambéry. Selon le conseil de l'ordre des médecins de Savoie, neuf jeunes médecins sur 10 qui s'installent tous les ans dans la région préfèrent être salariés à l'hôpital.

Les jeunes médecins attirés vers l'hôpital

L'année dernière sur 146 installations en Savoie, sept médecins généralistes ont opté pour le libéral contre 20 qui ont préféré se salarier à l'hôpital.

Les cabinets en centre ville ne trouvent pas de repreneur. C'est le cas Place Porte Reine où le cabinet du Docteur Jean-Michel Dunand va fermer le 1er avril, à la fin de la semaine. Installé depuis 35 ans, le docteur va laisser des centaines de patients.

Le docteur a soigné des centaines de Savoyards pendant 35 ans. © Radio France - Caroline Pomès

"Il faut se demander si la médecine libérale en ville, seul dans un cabinet, est toujours un système qui fonctionne, moi je ne pense pas." - Docteur Jean-Michel Dunand.

Il n'est pas le seul. D'ici cinq ans en Savoie, plus de 25% des médecins généralistes vont partir à la retraite. Le conseil de l'ordre des médecins de Savoie est inquiet. Qui va les remplacer ?

Les jeunes préfèrent les grosses structures en périphérie de la ville

La médecine en centre-ville est boudée par les jeunes. Sur 10 médecins qui s'installent tous les ans dans le département un seul en moyenne opte pour le libéral. Tous les autres se dirigent vers l’hôpital : moins de paperasse, plus de sécurité, pas de loyer à payer et plus de temps à la maison qu'au travail.

"Les jeunes médecins partent en périphérie dans des structures comme des maisons de santé où ils se sentent beaucoup moins seuls." - Docteur Jean-Louis Vangi, président du conseil de l'ordre des médecins de Savoie.

Les avantages du centre-ville : transports, écoles à proximité pour les enfants ne pèsent plus dans la balance. Selon le président du conseil de l'ordre des médecins de Savoie, Docteur Jean-Louis Vangi, "les jeunes médecins partent en périphérie dans des structures comme des maisons de santé où ils se sentent beaucoup moins seuls."

Où se trouvent les déserts médicaux ? © Radio France