Savoie : les nombreux cas de maladie de Charcot en Tarentaise sont liés à un champignon toxique

Depuis plus de 10 ans, il s'agissait d'une véritable énigme médicale en Savoie. Le mystère est aujourd'hui levé. Le nombre anormalement élevé de victimes de la maladie de Charcot dans le secteur de La Plagne-Tarentaise est lié à la consommation d'un champignon toxique, le gyromitre géant, selon une étude franco-américaine publiée en juin dans le Journal of Neurological Sciences.

Vingt fois plus de cas que la moyenne nationale

Entre 1991 et 2013, 14 cas de SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique), une maladie dégénérative qui atteint les neurones moteurs, ont été identifiés dans un rayon de quelques kilomètres seulement autour de la commune, un taux vingt fois supérieur à la moyenne française.

Selon cette étude menée par cinq chercheurs, dont Emmeline Lagrange, neurologue au CHU de Grenoble, et Peter Spencer, toxicologue à l'université de l'Oregon aux Etats-Unis, tous les malades ont consommé au cours de leurs vies ce champignon toxique, communément appelé "fausse morille", très présent dans la vallée. Un élément déclencheur désormais scientifiquement établi.

L'exemple de l'île de Guam

Depuis 2009 et les premières suspicions d'un "hotspot" dans le secteur, de nombreuses pistes ont été explorées, comme la pollution de l'air, de l'eau et des sols par des pesticides ou des métaux lourds, ou encore la présence éventuelle de radon, un gaz radioactif naturel, dans les habitations. Aucune de ses hypothèses ne s'est révélée concluante.

Peter spencer en creuse alors une nouvelle. Le chercheur américain vient de démontrer avec succès que la graine d'une plante locale, le cycas du Japon, consommée sur l'ile de Guam dans le Pacifique, est à l'origine de nombreux cas. Il applique sa méthodologie à la situation savoyarde et trouve finalement le coupable, le gyromitre géant, à la toxine proche.

"Rassurant d'avoir des résultats concrets". Alexandre Houbart

Gilles Houbart, décédé en 2019 des suites de la maladie, s'est mobilisé pendant des années par l'intermédiaire de son association "La longue route de la SLA", afin de sensibiliser le public à la Sclérose Latérale Amyotrophique et la situation dans la vallée.

Aujourd'hui, son fils Alexandre confirme que son père a bien consommé ce champignon plusieurs années avant de développer la maladie de Charcot. Il se dit soulagé d'obtenir enfin un début de réponse, "c'est rassurant et agréable de voir que l'étude épidémiologique à laquelle on a participé donne des résultats concrets. La SLA a des causes multifactorielles mais pour nous, le champignon est un déclencheur. Il est très important de savoir qu'il peut aider au déclenchement de la maladie, que les gens soient prévenus afin d'éviter de nouveaux cas".