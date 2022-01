Savoie : les soignants appelés à faire grève ce mardi pour alerter sur la situation de l'hôpital public

Partout en France, le CGT appelle ce mardi le personnel hospitalier à la grève. Épuisés par la crise du Covid, les soignants demandent plus de moyens pour l'hôpital public, de meilleures conditions de travail, et une hausse des salaire. Un rassemblement est prévu devant l'hôpital de Chambéry.

La CGT lance un appel national à la grève ce mardi pour alerter la population sur la situation de l'hôpital public. Confronté depuis deux ans à une crise sanitaire sans précédent, le syndicat se fait le relais d'un personnel hospitalier qui se dit "épuisé". La CGT demande notamment une revalorisation des salaires, plus de moyens pour éviter les démissions qui se multiplient, ainsi que l’ouverture de lits.

"Il manque une centaine de personnels au Centre hospitalier métropole Savoie" - Fabrice Lodo de la CGT

Au Centre hospitalier métropole Savoie qui compte 5300 agents, le syndicat estime qu'il manque une centaine de personnels sur les différentes structures de Chambéry et d'Aix-les-Bains pour pouvoir faire face à la 5e vague et plus largement à la prise en charge des patients. Fabrice Lodo est secrétaire du syndicat CGT à l'hôpital de Chambéry. Il s'inquiète de voir le nombre de démissions augmenter, un phénomène récent.

"C'est vraiment quelque chose que je n'aurais jamais pensé vivre en tant que représentant syndical, en tant que professionnel de soin aussi. La réalité, c'est des agents qui démissionnent, des infirmières qui, après trois ans d'études longues, prennent leur poste et au bout de deux ans, elles démissionnent pour faire autre chose, elles arrêtent leur métier. On a eu durant l'année 20020-2021 minimum deux ou trois appels par semaine d'agents pour nous demander comment démissionner. Ça n'arrivait jamais avant", s'inquiète Fabrice Lodo.

Des démissions en nombre

Le secrétaire de la CGT à l'hôpital de Chambéry estime que pour "la plupart des soignants et des professionnels, c'est une perte de sens dans leur métier. Donc ils arrêtent, ils vont faire autre chose, ils n'en peuvent plus. Ils sont à bout. C'est ça qui est grave". Et de pointer du doigt les très grosses difficultés de recrutement que rencontre l'hôpital public : "Quand on voit aussi les conditions d'embauche dans les hôpitaux, ça donne pas non plus envie de venir signer à l'hôpital public, ce qui est dommage. Même nos directions constatent ce désamour de nos métiers."

Pour pouvoir recruter, il faudrait rendre attractif ces postes. La CGT demande donc une revalorisation générale des salaires et le dégel du point d'indice. "Depuis le Ségur de la Santé, le gouvernement annonce des primes mais les personnels qui ne sont pas soignants n'y ont pas le droit, et nous le dénonçons." Dans son tract d'appel à la grève diffusé ce mardi, le syndicat a listé ses revendications :

Former et embaucher massivement des professionnel.le.s !

Ouvrir des lits, des services et des établissements !

Augmenter significativement les salaires pour toutes et tous !

Travailler moins : 32 h , et une retraite anticipée pour nos métiers pénibles, pour travailler mieux et pour des emplois pour toutes et tous !

Un système de santé et de protection sociale avec des moyens pour répondre aux besoins de toutes et tous, accessible et dans la proximité !

Le rassemblement des personnels hospitaliers est prévu à 14h devant l'hôpital de Chambéry.