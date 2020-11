Savoie : les tests antigéniques disponibles en pharmacie pris d'assaut

Depuis samedi, les tests antigéniques sont déployés partout en France. Un nouveau test de dépistage du Covid, moins précis que le test PCR, mais plus rapide (15 minutes). Autre nouveauté, plus besoin d'aller en laboratoire, il suffit de se rendre en pharmacie, mais les stocks se vident à vue d’œil.

"Il me reste deux tests antigéniques, après il faudra que j'attende la semaine prochaine pour me réapprovisionner." Laurent travaille à la pharmacie des Halles à Chambéry, il a commandé une quarantaine de tests antigéniques, mais en l'espace de trois jours, tout est déjà parti. Ce mercredi, sur les dix tests réalisés, six sont positifs : "Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de cas positifs. [...] La circulation du virus a explosé en Savoie et en Haute-Savoie." En cas de résultat positif, Laurent transmet le dossier à la Sécurité Sociale qui se charge ensuite de contacter la personne et les éventuels cas contact.

Les résultats du test en 15 minutes

Laurent reçoit les patients derrière sa pharmacie sous une tente, dehors, au grand air. Il souhaite éviter au maximum les risques de contaminations dans sa boutique : "à la guerre comme à la guerre" sourit-il. Pour réaliser ces tests, le pharmacien ne porte pas la traditionnelle tunique blanche, il est équipé de la tête aux pieds : gants, masque FFP2, surblouse, visière et charlotte sur la tête.

Si une barre horizontale apparaît à droite du "T", le résultat du test est positif © Radio France - Paul Tilliez

Le test antigénique fonctionne comme le test PCR, il faut passer par la case coton-tige dans le nez, mais l'avantage, c'est qu'au bout de 15 minutes, le patient est fixé. En revanche, ces tests antigéniques sont un peu moins précis que les PCR : "La fiabilité pour les personnes qui sont symptomatiques est quasiment équivalente à un test PCR. Par contre, pour les personnes qui sont cas contact ou asymptomatiques, elle est moins bonne." C'est pour cette raison que les tests antigéniques s'adressent d'abord aux personnes de moins de 65 ans, avec des symptômes et qui ne présentent aucun facteur de risque.

Cela devient petit à petit notre métier de faire des choses comme ça plutôt que de vendre des boîtes de doliprane toute la journée." - Laurent, pharmacien

Si le test est nouveau pour les patients, pour les pharmaciens aussi, c'est la découverte : "On a été formé par une infirmière. C'est un peu impressionnant pour nous qui n'avons pas l'habitude de ces gestes techniques, d'aller faire des prélèvements. [...] Ça va loin dans les sinus, au début on n'est pas à l'aise mais après on prend vite le coup, un peu comme la vaccination." D'ici la fin de la semaine, environ un tiers des pharmacies de Savoie et de Haute-Savoie seront équipées en tests antigéniques.