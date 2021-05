Savoie : reprise des visites dans les hôpitaux et les EHPAD du Centre Hospitalier Métropole Savoie

Les visites sont de nouveau autorisées dans les hôpitaux et les EHPAD du Centre Hospitalier Métropole Savoie à Chambéry et à Aix-les-Bains. Elles étaient suspendues depuis le 4 novembre 2020. Protocole sanitaire classique : pas de symptômes du covid et port du masque obligatoire pour les visiteurs.

Les hôpitaux et les EHPAD déconfinent, petit à petit. Au Centre Hospitalier Métropole Savoie, les visites reprennent pour les personnes hospitalisées et dans les EHPAD (ndlr : établissement pour personnes handicapées dépendantes) à compter de ce mercredi 19 mai. Cela faisait six mois, depuis le 4 novembre 2020, que les visiteurs n'y avaient plus accès.

Dans les hôpitaux, sur les deux sites du CHMS (Aix-les-Bains et Chambéry), le protocole sanitaire reste strict : maximum deux visiteurs par patient simultanément, sans limitation de durée. Le port du masque chirurgical est obligatoire pendant la visite et il ne faut présenter aucun symptôme du Covid-19 (fièvre, toux, rhume) ou avoir été en contact avec une personne atteinte du coronavirus dans les 14 jours précédents.

Dans les EHPAD, même chose concernant le protocole sanitaire, la seule différence se fait sur le nombre de visiteurs : deux personnes en chambre et quatre en extérieur (jardin et terrasse de l’EHPAD) pour les visites l'après-midi entre 12h et 20h. Les parties communes, où les résidents circulent sans masque, restent fermées aux visites. Ce mercredi, 38 personnes sont toujours hospitalisées au CHMS pour covid-19, dont 14 en réanimation.