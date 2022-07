Savoie : restriction de l'accès aux urgences la nuit durant la saison estivale

Le système hospitalier s'apprête à passer l'été sous tension, y compris dans les Pays de Savoie. Depuis ce lundi 4 juillet 19h, les hôpitaux de Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville et Moûtiers limitent la capacité d'accueil aux urgences le soir et la nuit. Concrètement, seuls les cas graves seront pris en charge, les autres seront réorientés vers les maisons médicales de garde. Depuis la crise Covid, les établissements sont confrontés à d'importantes difficultés de recrutement et à un absentéisme plus élevé qu'avant, alors que l'intérim médical est déjà saturé.

Pas de changement pour les urgences gynécologiques et obstétriques

"Le soir et la nuit, entre 19h et 8h, les patients devront appeler le 15 avant de se déplacer aux urgences. Cette régulation par le SAMU centre 15 concerne les deux services d'urgences de Chambéry et Aix-les-Bains, ainsi que les urgences pédiatriques de Chambéry. Elle ne concerne pas les urgences gynécologiques et obstétriques", indique le Centre Hospitalier Métropole Savoie (CHMS) dans un communiqué.

L'activité du SMUR de Moutiers va également être suspendue la nuit pendant l'été, avec un report des missions sur les SMUR d'Albertville et de Bourg Saint Maurice. "Les effectifs ne seront pas toujours maintenus à leur niveau habituel pour cette période de l'année, pouvant majorer les délais d'attente avant prise en charge", prévient le CHMS.

AUDIO - Les explications de Florent Chambaz, le directeur général du CHMS. Copier

Comment faire si vous habitez Chambéry ou Aix-les-Bains ?

En dehors de mon médecin traitant, la nuit, les week-end et jours fériés, je contacte :

SOS médecins , 7 jours/7 et 24h/24 au 3624 ou Rdvasos.fr (prise de rdv par internet)

, 7 jours/7 et 24h/24 au 3624 ou Rdvasos.fr (prise de rdv par internet) La maison médicale de garde de Chambéry : Hôpital, bâtiment Le Tétras, 400 Faubourg Mâché, Accès sur le côté gauche du bâtiment. Du lundi au vendredi de 20h à minuit, le samedi de 12h à minuit, le dimanche et les jours fériés de 8h à minuit.

Hôpital, bâtiment Le Tétras, 400 Faubourg Mâché, Accès sur le côté gauche du bâtiment. Du lundi au vendredi de 20h à minuit, le samedi de 12h à minuit, le dimanche et les jours fériés de 8h à minuit. La maison médicale de garde d'Aix-les-Bains : Hôpital, 49 avenue du Grand Port, la maison médicale est située dans le bâtiment principal, à droite après l'accueil. Du lundi au vendredi de 20h à minuit, le samedi de 12h à 18h puis de 20h à minuit, le dimanche et les jours fériés (ponts compris) de 8h à 12h, 14h à 18h et de 20h à minuit.

Hôpital, 49 avenue du Grand Port, la maison médicale est située dans le bâtiment principal, à droite après l'accueil. Du lundi au vendredi de 20h à minuit, le samedi de 12h à 18h puis de 20h à minuit, le dimanche et les jours fériés (ponts compris) de 8h à 12h, 14h à 18h et de 20h à minuit. En cas d’impossibilité de joindre un médecin et d’urgence ressentie, j’appelle le 15, qui saura m’orienter vers la structure adaptée en fonction de mes symptômes.

Comment faire si vous habitez Albertville ou Moûtiers ?

En dehors de mon médecin traitant, la nuit, les week-end et jours fériés, je contacte :