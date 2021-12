Savoie : retour du masque en extérieur et nouvelles restrictions dans les bars et restaurants

Retour du masque obligatoire en extérieur à Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville, interdiction de consommer de l'alcool dans les stations de ski sur la voie publique à partir de 16h, obligation de s'asseoir pour boire et se restaurer dans les bars et restaurants des 38 stations de ski de Savoie... le préfet de la Savoie Pascal Bolot annonce, à la veille de Noël, de nouvelles restrictions pour faire face à la situation épidémique. Voici les principales mesures de l'arrêté.

Le taux d'incidence en Savoie s'élevait (en date du mardi 21 décembre) à 759 cas pour 100.000, avec un taux de positivité à 9%. A l'hôpital, 82 patients Covid sont pris en charge, dont 21 en soins critiques, dans un contexte de vacances de Noël (week-end de chassé croisé) et de hausse de l'accidentalité liée à la pratique du ski.

Retour du masque obligatoire en extérieur

De 9h00 à minuit, le port du masque redevient obligatoire en extérieur (pour toute personne de onze ans et plus) sur les communes de Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville et dans les stations de ski (voir liste ci-dessous), "dans les zones où la fréquentation importante de l’espace public ne permet pas de respecter les gestes barrières et les règles de distanciation physique de un mètre entre les personnes".

Interdiction de consommer de l'alcool, hors bars et restaurants

La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique, dans les espaces publics de plein air, et dans les marchés y compris les marchés de Noël (sauf ceux catégorisés en ERP établissements recevant du public) devient interdite entre 20h et 6h. Dans les stations de ski, cette interdiction s'applique même dès 16h.

Annulation des feux d'artifice de fin d'année

Les évènements festifs de plein air, descentes aux flambeaux, feux d’artifice et spectacles de pyrotechnie sur la voie publique et dans les espaces privatifs sont interdits le 31 décembre 2021 et le 1er janvier 2022 entre 18h et 6h. L'organisation d'événements festifs dans les salles des fêtes et salles polyvalentes est également interdite jusqu'au 4 janvier.

Obligation de boire et manger assis dans les bars à ambiance

Dans les stations de ski (voir liste-ci-dessous), la consommation de boissons et de nourriture debout est également interdite. Voici la liste des établissements concernés : téléphériques et remontées mécaniques, hôtels et hébergements touristiques, restaurants à ambiance musicale, cafeterias, services de restauration collective, cantines et restaurants d’entreprise, services de traiteur, débits de boissons et bars à ambiance musicale...

La liste des 38 stations de sports d'hiver en Savoie concernées