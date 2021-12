Savoieexpo : le vaccinodrome de Chambéry reprend du service pour une opération spéciale de rappel

Du 8 au 17 décembre, une opération spéciale de rappel vaccinal (3° dose uniquement) est organisée dans le méga-centre de vaccination Savoieexpo à Chambéry qui avait fermé le 20 octobre dernier.

Que du Moderna pour cette opération spéciale

Seules sont éligibles les personnes âgées de plus de 30 ans dont la 2ème dose remonte à cinq mois ou plus. Ce centre de vaccination proposera uniquement le vaccin Moderna (recommandé pour les plus de 30 ans). "En effet, d'après la Haute autorité de santé, l'efficacité vaccinale du Moderna est meilleure chez les sujets âgés de plus de 30 ans" précise la préfecture de la Savoie. La Haute autorité de santé (HAS) recommande d'éviter de vacciner les moins de 30 ans, en raison d'un possible risque accru de myocardites chez les plus jeunes.

"Face à l'afflux de demandes de rendez-vous pour recevoir une 3e dose de vaccin contre la Covid-19, Grand Chambéry, le conseil départemental de la Savoie, le SDIS, le CHMS en lien avec la préfecture de la Savoie, la délégation territoriale de l'ARS se mobilisent pour rouvrir le méga-centre de vaccination de SAVOIEXPO, et ainsi permettre la vaccination en nombre des personnes âgées de plus de 30 ans, particulièrement des plus de 65 ans, afin de les protéger en prolongeant l'efficacité du vaccin qui s'érode au fil du temps surtout chez les plus de 65 ans et les plus vulnérables".

Du 8 au 17 décembre, le centre de vaccination Savoieexpo sera ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 13h et de 14h à 20h. Les rendez-vous doivent obligatoirement être pris en ligne sur Doctolib (7 jours sur 7).

Ce dispositif doit permettra d'ouvrir, si nécessaire, jusqu'à 2 500 créneaux de rendez-vous par jour pendant toute la durée de l'opération. Le centre de vaccination de Challes-les-Eaux reste ouvert pour toute vaccination contre la Covid-19 dès 12 ans.

à lire aussi Chambéry : le grand centre de vaccination a ouvert ses portes à Savoieexpo