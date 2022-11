Scandale dans les Ehpad Orpea : le groupe accepte finalement de rembourser l'argent public réclamé

"Soucieux de tourner la page des errements du passé et de reprendre une pleine coopération avec les autorités, Orpea a décidé de rembourser l'intégralité du montant dû à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie" a indiqué l'entreprise dans un communiqué. En juillet, le groupe d'Ehpad privés avait annoncé qu'il n'acceptait de rembourser que 25,7 millions d'euros, sur les 55,8 millions réclamés. Il s'agit du remboursement d'impôts, de frais d'assurance, d'achats de matériel ; mais aussi de 30 millions d'euros au titre des salaires de certains employés du groupe, embauchés comme aides-soignants alors qu'ils n'ont pas le diplôme.

Sur ce dernier point, Orpea refusait cet été de s'acquitter de la somme, soutenant qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'embaucher des personnes non diplômées, "dans un contexte général de pénurie de soignants". La nouvelle direction d'Orpea a donc décidé ce mardi de céder également sur ce deuxième point, tout en annonçant vouloir "mettre en œuvre des solutions pour répondre durablement à la problématique des auxiliaires de vie faisant fonction d'aides-soignants". Depuis septembre, le groupe a embauché chaque mois 800 personnes en CDI, soit bien plus que les 550 espérés, précise-t-il dans le communiqué.

Aller de l'avant

"C'est une décision personnelle que j'ai prise car il faut passer à autre chose. Je pense qu'il faut aller de l'avant plutôt que se concentrer sur le passé", a justifié ce mercredi Laurent Guillot, directeur général du groupe Orpea, dans une interview à franceinfo . Il a présenté le 15 novembre dernier un plan pour remettre sur les rails le groupe de maisons de retraite privées, focalisé sur "les collaborateurs, le soin, l'éthique". "Nous avons proposé de rembourser les sommes réclamées, d'essayer d'embaucher et de former du personnels et globalement de se concentrer sur une transformation importante de l'entreprise. Aujourd'hui, je veux me recentrer sur le soin et l'accompagnement", poursuit le directeur général d'Orpea.