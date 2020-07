Scandale de la Dépakine : la justice reconnaît la responsabilité de l'Etat pour la première fois

La justice a reconnu pour la première fois jeudi la responsabilité de l'Etat dans le scandale de la Dépakine, le condamnant à indemniser trois familles dont les enfants sont lourdement handicapés après avoir été exposés in utero à cet anti-épileptique.

Malformations du visage, retards de développement, troubles autistiques, strabisme, problèmes ORL... Les parents de cinq enfants, aujourd'hui âgés de 11 à 35 ans, avaient saisi le tribunal administratif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) pour faire reconnaître la faute de l'Etat et des autorités sanitaires agissant en son nom (Agence de sécurité du médicament, ministère de la Santé, CPAM...).

Le tribunal a encore estimé que les responsabilités étaient également partagées, dans une moindre mesure, par le laboratoire Sanofi et des médecins prescripteurs.

Le laboratoire Sanofi déjà mis en examen

En mai 2016, l'Association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anti-convulsivant (Apesac) a lancé une procédure, qui a par ailleurs conduit à la mise en examen du laboratoire Sanofi pour "tromperie aggravée" et "blessures involontaires" en février dernier. La molécule en cause, le valproate de sodium, est en effet commercialisée depuis 1967 sous la marque Dépakine par Sanofi, ainsi que sous des marques génériques.

Prescrite aux personnes souffrant de troubles bipolaires et d'épilepsie, elle présente un risque élevé de malformations congénitales sur le fœtus si elle est prise par une femme enceinte. Il existe aussi un risque accru d’autisme et de retards intellectuels et/ou de la marche.

Plusieurs milliers d'enfants victimes de malformations

Le nombre d'enfants handicapés à cause du valproate de sodium est estimé entre 15 et 30.000, selon les études. Dans un rapport de février 2015, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) avait estimé que Sanofi, mais également l’Agence du médicament (ANSM) avaient fait preuve d’une "faible réactivité" et n’avaient pas suffisamment informé des risques connus pour les patientes enceintes.

Une avancée pour faciliter l'indemnisation des victimes ?

Selon l'avocat de l'Apesac, maître Charles Joseph-Oudin, une quarantaine de personnes ont déposé une plainte au pénal dans ce dossier "d'une gravité extrême et qui concerne en réalité des milliers de victimes".

Côté indemnisation, 500 dossiers de victimes directes ont été déposés auprès de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, et 1.400 sont en cours de constitution. L'organisme d'indemnisation a déjà proposé un total de 6,5 millions d'euros d'indemnisations aux victimes de la Dépakine. Avec cette décision rendue à Montreuil, "Sanofi ne pourra plus se servir du prétexte de l'existence d'une responsabilité de l'Etat pour ne pas indemniser les victimes puisque les parts de responsabilités de chacun seront fixées", a estimé Me Joseph-Oudin.