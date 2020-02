Scandale de la Dépakine : le nombre de femmes enceintes exposées en forte baisse mais reste trop élevé

Le nombre de femmes enceintes exposées à la Dépakine et aux autres médicaments à base de valproate a nettement reculé depuis 2013 mais reste trop élevé, en particulier pour les patientes bipolaires, montre une étude publiée par l'Agence du médicament (ANSM).

Entre 2013 et 2018, "le nombre de grossesses exposées au valproate a diminué de près de 80%", passant de 1.044 grossesses à 224, selon les nouvelles données de suivi présentées mardi.

124 enfants exposés in utero au valproate en 2018

Ces grossesses ont donné lieu à 124 naissances, contre 692 cinq ans plus tôt, en recul de 82%, selon ce suivi réalisé par Epi-phare, une structure d'expertise publique réunissant l'Agence du médicament et l'Assurance maladie.

"On garde pour objectif de réduire la proportion de femmes exposées", a assuré à l'AFP Philippe Vella, directeur des médicaments en neurologie à l'ANSM.

Le valproate de sodium, commercialisé par Sanofi sous les marques Dépakine, Dépakote et Dépamide, ainsi que sous des marques génériques, est prescrit à des patients épileptiques et souffrant de troubles bipolaires.

Mais s'il est pris par une femme enceinte, son enfant présente un risque d'environ 10% de malformations congénitales et un risque estimé entre 30% et 40% de retard de développement (troubles du spectre autistique, retard de la marche ou du langage...).

Après de premiers renforcements des mises en garde sur ces risques en 2013, les conditions de prescription et de délivrance aux femmes en âge de procréer ont été progressivement rendues plus strictes à partir de 2015 et plusieurs dispositifs ont été mis en place pour s'assurer que les femmes soient au courant des risques.

Aujourd'hui, il est formellement contre-indiqué chez les femmes enceintes pour les troubles bipolaires. Chez les femmes en âge de procréer et chez les patientes épileptiques enceintes, il ne doit être prescrit qu'en l'absence d'alternative thérapeutique (inefficacité ou mauvaise tolérance des autres traitements).

Environ 1 nouveau-né sur 10 exposé présente une malformation

De nombreux parents d'enfants victimes du valproate, regroupés dans l'association Apesac, reprochent au laboratoire Sanofi et aux autorités sanitaires d'avoir trop tardé à informer correctement des risques de ce médicament pour les femmes en âge de procréer, alors qu'ils étaient décrits depuis les années 1980.

Selon les estimations de l'ANSM, environ 1 nouveau-né sur 10 (10,7%) présente une malformation et 3 à 4 enfants sur 10 seraient atteints de troubles du développement, après avoir été exposés aux médicaments à base de valproate ou ses dérivés pendant la grossesse.

Le groupe pharmaceutique Sanofi a été mis en examen pour "tromperie aggravée" et "blessures involontaires" dans l'affaire de la commercialisation de l'anti-épileptique de référence Dépakine, dans une enquête ouverte en septembre 2016.