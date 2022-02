Scandale Orpea : "le fait que le personnel aime son métier me révèle l'ambiance générale de la maison"

Le groupe Orpea est pointé du doigt pour de nombreux cas de maltraitances après la publication du livre du journaliste Victor Castanet. D'éprouvantes révélations qui font réagir les familles jusqu'en Mayenne, où aucun Ehpad Orpea n'est présent.

Comment s'assurer que ses proches vont bien ? Sandrine est la fille d'une résidente, âgée de 91 ans, à l'Ehpad de Saint-Saturnin-du-Limet, sait rapidement la situation en dialoguant avec le personnel: "c'est comme ça qu'on se fait une petite idée de comment les gens vivent ce métier. Là où il y a maman, il y a un dialogue facile. On sent des personnes bienveillantes qui aiment leur métier, c'est déjà un premier signe qui me révèle l'ambiance générale de la maison. Et puis il y a aussi le retour des résidents, un sentiment de bien-être dans leur comportement, dans leur manière d'être". Ce que confirme Jean-Bernard, sa maman octogénaire est résidente dans une maison de retraite du Sud-Mayenne : "c'est un établissement à dimension humaine dans un village qu'on connait et donc des gens qui travaillent à l'Ehpad qu'on connaît. On a une vraie proximité, des contacts avec le personnel. On se rend compte de l'ambiance, on ne peut pas être là tout le temps ou tout voir mais je suis très positif".

Les dirigeants du groupe Orpea, soupçonnés d'avoir laissé perdurer de graves dysfonctionnements dans leurs Ehpad privés, ne "se remettent pas en question" et font preuve d'un "cynisme pur", a fustigé mercredi la ministre chargée de l'autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon. Deux enquêtes administratives ont été lancées. "On est là au coeur d'un système, je pense", a commenté la ministre, interrogée sur les informations du Canard Enchaîné selon lesquelles l'ancien directeur général du groupe Yves Le Masne a revendu des actions après avoir appris la préparation du livre-enquête "Les Fossoyeurs".