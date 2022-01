Schéma vaccinal complet ou incomplet, durée d'isolement... On fait le point

Dans la rue, plusieurs guérétois reconnaissent avoir du mal à suivre les évolutions du protocole de lutte contre le covid-19. "C'est très compliqué, personne n'y comprend rien", lâche un passant. "Ça change tous les quatre matins donc ce n'est pas évident", ajoute un autre.

Schéma vaccinal complet ou incomplet

Beaucoup de protocoles dépendent du statut vaccinal de la personne. "Un schéma vaccinal complet correspond à ce qui est valable sur le pass sanitaire, explique le docteur Sylvie Quelet, responsable de la veille, de l'alerte et de la réponse sanitaire à l'Agence régionale de santé. Si une personne a fait sa deuxième injection il y a moins de six mois, son pass sanitaire est toujours valable et on considère que les deux doses représentent un schéma vaccinal complet." Attention, pour les plus de 65 ans, il faut avoir fait sa deuxième injection il y a moins de quatre mois pour avoir un schéma vaccinal complet.

Isolement... ou pas ?

Les règles concernant l'isolement découlent du statut vaccinal des personnes. Par exemple, une personne cas contact avec un schéma vaccinal complet doit se faire tester le jour où elle apprend être cas contact. Si ce test est négatif, la personne peut continuer à aller travailler (tout en respectant les gestes barrières) et devra refaire des autotests deux et quatre jours après son dernier contact avec la personne malade. Quelqu'un qui n'est pas vacciné mais qui est cas contact devra s'isoler 7 jours, même si son test est négatif.

Le même protocole s'applique quand on est cas contact d'une personne avec qui on vit.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ARS de Nouvelle Aquitaine, ou bien sur celui du Gouvernement.