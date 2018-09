Le plus grand accélérateur de particules au monde, le LHC (Large Hadron Collider) situé sous nos pieds entre la Haute-Savoie et la Suisse fête ses dix ans. L'occasion de revenir sur l'une des plus grandes avancées scientifiques : la preuve de l'existence du Bozon de Higgs

Haute-Savoie, France

Dix ans maintenant que le bijou de technologie du CERN, le centre européen pour la recherche nucléaire situé à Genève en Suisse permet aux scientifiques d'étudier la matière qui compose notre Univers.

Le LHC (Large Hadron Collider), le plus grand accélérateur de particules au monde est en fait un anneau de 27 kilomètres de circonférence enterré à 100 m sous terre. Il passe sous la Haute-Savoie et la Suisse. A l'intérieur de cet anneau, des protons entrent en collision à très haute vitesse et leur explosion permet aux scientifiques d'analyser et comprendre la création de la matière de notre Univers comme les étoiles, les planètes ou encore les trous noirs.

La découverte du Bozon de Higgs

La preuve de l'existence du Bozon de Higgs était l'élément manquant de la théorie d'Albert Einstein énoncé en 1905 selon laquelle la matière est énergie : E = MC2. Grâce au LHC, les scientifiques ont confirmé l'existence de cette particule en 2012.

"L'accélérateur de particules a été construit pour observer le Bozon de Higgs mais on ne savait pas si l'expérience allait être concluante" confirme Gaëlle Boudoul, cette physicienne française travaille sur un des quatre détecteurs du LHC depuis sa création : "On prédisait l'existence du Bozon de Higgs, c'est une découverte très importante parce qu'on en avait besoin ! Tout commence par des particules et celle-ci en particulier permet d'expliquer un peu plus l'histoire de la création de notre Univers."

De nouveaux résultats des expériences @ATLAS et @CMS présentés lors de la conférence #LHCP2018 montrent la force de l'interaction entre le boson de Higgs et le quark top, la particule élémentaire la plus lourde que l'on connaisse: https://t.co/xWysgEhapn#topquark#Higgsbosonpic.twitter.com/FfZIgpyjGK — CERN en français (@CERN_FR) June 5, 2018

La matière noire, grande inconnue

La première mission du LHC remplie, il faut avancer sur tous les autres mystères de l'Univers. _"_Nous n'avons toujours pas d'explication pour la matière noire. Elle reste une inconnue depuis les années 70, sa découverte va nous occuper encore un bon moment si jamais on la découvre !" s'interroge Gaëlle Boudoul,"il n'y a aucune certitude mais c'est grâce à cela que la science avance."