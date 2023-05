Sclérose en plaques : "on a une épée de Damoclès au dessus de la tête, mais il faut se battre"

"Je vous parle, mais peut être que dans deux secondes je serai dans un fauteuil roulant." Patricia Casadebaig vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis 27 ans maintenant. Cette habitante de Redessan dans le Gard souffre de la sclérose en plaques, une maladie auto-immune qui touche le système nerveux.

Un long diagnostic

"Tout a commencé par une paralysie, d'un seul coup de la jambe droite, du bras gauche et de la face droite, se souvient Patricia Casadebaig. J'ai cru que c'était passager et lié à la fatigue car je travaillais beaucoup. Il nous a fallu six mois pour poser un diagnostic."

En effet, la sclérose en plaques est souvent difficile à détecter pour les médecins, même l'Assurance maladie le reconnaît. Il n'existe pas d'examen spécifique pour poser un diagnostic, les soignants doivent se contenter "d'un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques, et suivre l'évolution des symptômes. C'est un ensemble d'anomalies qui confirme le diagnostic", explique-t-on sur le site Améli .

"J'ai dit au médecin que je remarcherai dans deux ans"

Quand l'information tombe, et que la maladie porte enfin un nom, Patricia Casadebaig ne veut pas y croire. "Je me suis dit que ce n'était pas possible, que les médecins se trompent, que je vais bien. Je travaille, j'ai une vie équilibrée, je ne bois pas je ne fume pas. Le médecin rajoute qu'il faudra que je m'y fasse et que je vive dans un fauteuil roulant le reste de ma vie."

Elle refuse alors de se résigner. "J'ai répondu au docteur qu'il connaissait la maladie mais que je connaissais mon corps. J'ai lui ai assuré que je remarcherai dans deux ans. Cela a mis un tout petit peu plus longtemps, j'ai remarché au bout de deux ans et demi."

Ne pas déposer les armes

Depuis, Patricia Casadebaig a créé son association : SEP Aide Gard pour venir en aide aux patients et à leurs familles. "Il n'y a pas de rémission avec la sclérose en plaques, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, on ignore ce qu'il peut nous arriver, mais il faut se battre et se donner des buts dans la vie", insiste-t-elle.

La Redessanaise porte un message d'espoir et appelle à se battre : "Il ne faut pas déposer les armes et penser qu'on ne fera rien de sa vie, ce n'est pas vrai. Moi je marche, je vis normalement - différemment - mais normalement et j'ai plein de bonheurs dans ma vie."