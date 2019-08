Scrat, l'écureuil du film "L'âge de glace", retrouvé par des paléontologues en Argentine

Ne l'appelez plus Scrat mais "Pseudotherium argentinus". C'est comme ça que l'équipe de paléontologues de l'université de La Matanza à Buenos Aires en Argentine a décidé d'appeler le spécimen qu'elle a découvert à Ischigualasto, dans la province de San Juan en Argentine. Une découverte qui remonte à 2006 mais dont la revue scientifique Plos One fait part seulement récemment. Elle publie les travaux de Ricardo Martinez qui a découvert et analysé le crâne qu'il a découvert à l'université du Texas, aux côtés des chercheurs Rachel Wallace et Timothy Rowe.

Il s'avère que le crâne en question date d'il y a 230 millions d'années. Le spécimen vivait durant la période du Trias. L'équipe pense que cet animal a dû s'alimenter d'insectes et d'animaux plus petits. Pas de glands donc, contrairement à son homologue de dessin animé. Mais

"Cette nouvelle espèce a un museau très long et aplati, peu profond, et ses canines sont aussi très longues et sont situées quasiment à la pointe du museau", explique Ricardo Martinez, qui ajoute que cela lui donne un aspect "très" semblable à celui de Scrat. Il a même pensé appeler ce spécimen comme le personnage du film. Mais contrairement à l'écureuil de "L'âge de glace", ce mammifère vivait dans un environnement plus chaud qu'aujourd'hui, avec une flore abondante composée principalement de fougères et de conifères car il n'y avait pas de plantes à fleurs à l'époque.