Le procureur de Nice saisi au sujet de 500 décès prématurés qui seraient dus à la pollution

Le Collectif Citoyen 06 a de la suite dans les idées. En octobre dernier, ce groupement écologiste brandissait des banderoles devant le conseil métropolitain pour mettre le doigt sur ce qu'il nomme "un danger". Pour le collectif, et d'après des rapports d'autorité sanitaire, 500 personnes décéderaient prématurément par an sur Nice à cause de la pollution atmosphérique. Au début de l'année dernière, la municipalité niçoise avait répondu sur France Bleu Azur et demandé que les fameux rapports d'experts affirmant les inquiétudes du collectif, soient produits au grand jour. Les responsables écologistes, militants par ailleurs pour l'annulation de l'extension du Terminal 2 de l'aéroport, expliquaient alors que ce nombre de "500 décès prématurés" émanait d'une étude de l'ARS PACA (l'agence régionale de la santé), de l'ANS (l'agence nationale de la santé) et de divers documents épidémiologiques.

Aujourd'hui, nouvelle étape pour le Collectif Citoyen 06 : la demande faite auprès du procureur de la République de Nice d'ouvrir une enquête pour "mise en danger de la population niçoise par pollution atmosphérique chronique".