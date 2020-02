"Se dépister tôt c'est se donner toutes les chances" - Gilles Bernard, de la Ligue contre le Cancer 36

Châteauroux, France

En France, en moyenne, un homme sur deux et une femme sur trois se verront diagnostiquer un cancer avant ses 85 ans selon les statistiques établies par la Ligue contre le Cancer. Son président dans l'Indre, le Docteur Gilles Bernard, milite pour que les Indriens se fassent davantage dépister : "La prévention et le dépistage sont capitaux. Le dépistage fonctionnait mieux que dans beaucoup de région avant. Nous avions 62% de fréquentation pour les dépistage du cancer du sein et 35% pour le dépistage du cancer colo-rectale. Mais aujourd'hui, c'est géré à l'échelon régional..."

Si le taux de dépistage de certains types de cancer reste si bas, c'est sans doute que de nombreux tabous sont encore à l'oeuvre. Pour le cancer colo-rectale, le dépistage consiste en un prélèvement à la maison de matières fécales et le docteur Bernard convient que cela peut rebuter : " la méthodologie ne convient sans doute pas à l'ensemble de la population. Mais quand il faut le faire, il faut le faire ! Et puis certains ont peur de ce qu'ils vont trouver et préfèrent faire l'autruche. Ce n'est sûrement pas une bonne solution. Se dépister tôt c'est se donner toutes les chances"

La Ligue contre le Cancer déplore également le fait que les démarches soient plus difficiles à réaliser dans les zones rurales, faute de centre de dépistage ou d'accès à un service médical facilement et à proximité.

60% de guérison

Pourtant, on le sait aujourd'hui, plus un cancer est détecté tôt, plus il est traitable. Ainsi, la Ligue rappelle que l'on guérit aujourd'hui 60% des cancers.

Et pour accompagner les patients et leurs familles, l'association propose de nombreux ateliers : "Nous avons des groupes de paroles, des groupes de soutien. Nous avons aussi financé l'emploi de socio-esthéticiennes à Châteauroux et bientôt à Issoudun..."