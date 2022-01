Se faire dépister directement à l'école, c'est possible dans un établissement privé de La Rochelle

Beaucoup de parents l'ont vécu depuis la rentrée : la galère des tests quand leurs enfants sont déclarés cas contact. Galère des rendez-vous en pharmacie, des files d'attente dans les drive, des ruptures de stocks sur les auto-tests. A La Rochelle, l'établissement privé Fénelon-Notre-Dame a décidé de soulager les familles, en organisant lui-même les dépistages pour ses 2.700 élèves, de la maternelle au BTS. Ainsi que pour ses 360 personnels, enseignants et administratifs. Organisation en place depuis le 11 janvier.

En moyenne, une centaine de tests sont réalisés chaque jour, sur trois créneaux : le matin, le midi et le soir. C'est une grosse organisation pour l'établissement qui a recruté deux intérimaires pour gérer les cas de covid. Ils s'ajoutent aux deux infirmières scolaires, chargées de réaliser les prélèvements : tests antigéniques, PCR ou salivaires selon les cas.

C'est l'auditorium du lycée qui a été réquisitionné, transformé en centre de dépistage. Assis dans un fauteuil, Adriano, 10 ans, attend le résultat de son test antigénique. Déclaré cas contact le matin, testé dès le midi, pour le bonheur de son papa David : "c'est super pratique. J'ai pris sur ma pause déjeuner. On fait ça en deux minutes, et pas besoin de galoper en voiture pour trouver un lieu de dépistage."

Aussitôt cas contact, aussitôt testé

Le résultat arrive, justement : "négatif" assure l'infirmière. Adriano est ravi : "je vais pouvoir continuer à m'amuser avec les copains. Et puis je vais pouvoir rester en classe, parce que travailler à la maison c'est beaucoup plus difficile." Un peu plus tôt, Tom, lui aussi en CM2, a eu droit à son test. Il est arrivé avec des symptômes légers : "un peu mal à la tête..." Quelques minutes plus tard, il est confirmé positif.

L'infirmière Christina Velasquez va aussitôt pouvoir prévenir la cellule Covid, deux personnels intérimaires qui assistent les infirmières pour établir la liste des cas contact dans les classes, pour prévenir dans la foulée les familles. "C'est de la réactivité, et c'est important" se réjouit Christina. Pour la maman de Tom, Christelle, c'est moins réjouissant : "ça veut dire maison, devoirs à la maison, ne pas sortir..."

Tom subit un test antigénique qui va se révéler positif. "On peut tout de suite faire la liste des cas contacts dans la classe, et prévenir les familles" se réjouit l'infirmière Christina Velasquez © Radio France - Julien Fleury

La directrice du primaire, Marie Chiarelli, se fait rassurante : "les maîtresses sont formidables, et elles vont t'envoyer ton travail !" C'est elle, Marie Chiarelli, qui a eu l'idée de ce dépistage. Sans se douter de l'énorme travail d'organisation qui l'attendait : "vérifier que les infirmières scolaires pouvaient réaliser les tests, nouer un partenariat avec un laboratoire... Ce n'est pas notre métier de base !"

Tests salivaires pour les plus petits

Quand le gouvernement a lâché du lest sur les autotests, suffisants pour retourner en classe, la directrice s'est dit que toute cette énergie n'avait servi à rien "Mais non, les parents trouvent ça très utile ! Et ça permet de resserrer le lien avec les familles." Pas inutile quand on est un établissement privé, qui doit fidéliser les familles. Même si l'investissement dépasse très largement le coup de pub.

Et puis , c'est aussi l'occasion de proposer des tests salivaires pour les plus petits, dont beaucoup sont traumatisés par l'écouvillon : "c'est le grand luxe, ça permet d'éviter de poursuivre son enfant avec un autotest dans toute la maison" sourit Marie Chiavelli, également mère de famille.

Professeurs et personnels administratifs y ont également accès. Comme la CPE Valérie Morisset qui voit passer dans son bureau beaucoup d'élèves positifs : "savoir qu'on peut se faire dépister en fin de semaine, pouvoir rentrer à la maison en se disant qu'on n'est pas malade, ça donne beaucoup d'espoir le lundi matin !" Et beaucoup d'énergie pour gérer tous les coups durs liés à l'épidémie.

Ce centre de dépistage doit rester en place jusqu'aux vacances de février. En espérant qu'ensuite le gros de la vague Omicron soit passé.